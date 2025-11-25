  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۸

قطع موقت گاز در شهرک نوکان کرمانشاه به‌دلیل تعمیرات

کرمانشاه - شرکت گاز استان کرمانشاه اعلام کرد به‌منظور انجام تعمیرات فنی، جریان گاز در محدوده شهرک نوکان روز چهارشنبه پنجم آذر از ساعت ۱۱ تا ۱۴ قطع یا کم‌فشار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت گاز استان کرمانشاه طی اطلاعیه‌ای از قطع موقت گاز در محدوده شهرک نوکان به علت اجرای عملیات تعمیراتی در شبکه گازرسانی خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، جریان گاز این منطقه روز چهارشنبه پنجم آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۴ بعدازظهر به‌طور موقت قطع یا با افت فشار همراه خواهد بود.

در متن اطلاعیه همچنین از همکاری و شکیبایی شهروندان قدردانی شده و تأکید گردیده است که ساکنین در زمان قطعی، از دستکاری یا باز و بسته کردن رگولاتورهای گاز به‌صورت خودسرانه جدا خودداری کنند تا عملیات ایمنی و تعمیراتی با موفقیت انجام شود.

شرکت گاز استان هدف از اجرای این طرح را ارتقای ایمنی و پایداری شبکه گازرسانی اعلام کرده است.

