به گزارش خبرنگار مهر، شرکت گاز استان کرمانشاه از قطع موقت گاز در چندین خیابان، محله و محدوده مرکزی شهر کرمانشاه خبر داد. این عملیات که به‌منظور جابجایی خطوط گازرسانی و ارتقای ایمنی شبکه انجام می‌شود، روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۳ تا ۱۸ اجرا خواهد شد و مشترکان این مناطق باید برای قطع پنج‌ساعته گاز خود آمادگی داشته باشند.

براساس این اطلاعیه، چند محور مهم و پرجمعیت شهر تحت تأثیر این عملیات قرار خواهند گرفت. در نخستین بخش از اعلام شرکت گاز، خیابان سید فاطمه و تمامی کوچه‌های منتهی به ارجمندنیا شامل کوچه‌های ارجمندنیا، وحید و محرابی تا بلوار مصطفی امامی در محدوده قطع گاز قرار دارند.

همچنین کوچه پست شهید قندی، ۱۸ متری امیری و علی شریعتی بَر خیابان تا اداره گاز مرکزی نیز از مناطقی هستند که جریان گاز آن‌ها طی این پنج ساعت قطع خواهد شد. این محدوده‌ها به‌دلیل تراکم جمعیتی و حضور واحدهای تجاری، از نقاط مهم شهری به شمار می‌روند که قطع گاز در آن‌ها نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق و هماهنگی لازم با شهروندان است.

در ادامه این اطلاعیه، شرکت گاز از قطع گاز در میدان آزادی، بلوار شهید صادق‌پور، کوچه سلمان فارسی و خیابان محمد شهبازی تا بلوار مصطفی امامی خبر داد. این محدوده‌ها علاوه بر سکونت‌گاه‌های پرتعداد، مسیر عبور و مرور مهمی برای شهروندان هستند.

همچنین بخش دیگری از اطلاعیه به میدان آزادی بَر خیابان از اتوبوسرانی تا پاساژ کویتی اشاره دارد که از نقاط پرتردد و تجاری شهر محسوب می‌شود. قطع گاز در این محدوده به‌طور مستقیم کسبه، مراجعان و ساکنان این منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

شرکت گاز استان کرمانشاه در پایان اطلاعیه خود با قدردانی از ساکنان و کسبه این مناطق بابت همیاری و صبوری در زمان اجرای عملیات، به‌صورت جدی از شهروندان خواست از هرگونه دستکاری در رگولاتورهای گاز به‌طور اکید پرهیز کنند. این شرکت تأکید کرده است که هرگونه اقدام غیرتخصصی در تجهیزات گازرسانی می‌تواند تبعات ایمنی جدی به دنبال داشته باشد و تنها نیروهای فنی و مجاز شرکت گاز مجاز به انجام عملیات هستند.

این عملیات در راستای ایمن‌سازی شبکه، افزایش پایداری توزیع گاز و رفع مشکلات زیرساختی انجام می‌شود و شرکت گاز کرمانشاه اعلام کرده تلاش خواهد کرد قطع گاز در زمان تعیین‌شده به حداقل ممکن برسد تا شهروندان با کمترین اختلال مواجه شوند.