هشدار رئیس بیمارستان اردستان در خصوص شیوع بالای آنفلوآنزا

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد روحانی شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: رسانه‌ها همواره به عنوان یاران همراه مجموعه درمانی شهرستان نقش پررنگی در اطلاع‌رسانی و ارتقای خدمات بیمارستان داشته‌اند.

وی افزود: دغدغه اصلی ما پیگیری مستمر موضوع درمان در سطح شهرستان است و انتظار می‌رود خبرنگاران این حوزه، با دقت و بررسی بیشتر خبرهای مرتبط با سلامت را در فضای مجازی منتشر کنند.

رئیس بیمارستان اردستان خاطرنشان کرد: اولویت اصلی بنده سلامت مردم اردستان است و در همین راستا دو پزشک برای نوبت‌های اورژانس در نظر گرفته شده تا خدمات درمانی با کیفیت‌تر ارائه شود.

روحانی بیان کرد: هدف ما آن است که بیمارستان شهید بهشتی را از نظر درمانی به جایگاهی برسانیم که نیازهای مردم به مراکز استان مانند اصفهان کاهش یابد و خوشبختانه اکنون نزدیک به ۱۰ پزشک متخصص جدید به مجموعه درمانی شهرستان اضافه شده‌اند.

وی تصریح کرد: در طول هفته تقریباً تمام رشته‌های اصلی از جمله قلب، اطفال، داخلی، جراحی و زنان فعال هستند؛ در حال حاضر ۲۷ متخصص در رشته‌های مختلف قلب، اطفال، پوست، چشم، روان‌پزشکی، رادیولوژی، اورولوژی، بیهوشی، و گوش حلق و بینی در بیمارستان حضور دارند و این تعداد نیز رو به افزایش است.

رئیس بیمارستان اردستان اضافه کرد: با پیگیری‌های مدیریت و مسئولین شهرستان، تجهیزات تخصصی غربالگری سرطان‌های گوارشی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال تهیه شده تا دیگر نیازی به مراجعه بیماران به مراکز استان نباشد.

روحانی ادامه داد: هدف نهایی ما تخصصی‌تر کردن بیمارستان و ارتقای درمانگاه تخصصی است تا به مرور به سطح فوق تخصصی دست یابیم همچنین احداث کلینیک ناباروری در دستور کار قرار دارد که گام نخست در مسیر ارتقای جایگاه درمانی شهرستان خواهد بود.

وی اضافه کرد: موضوع احداث ساختمان دستگاه MRI نیز در حال پیگیری است و موافقت اصولی آن اخذ شده؛ طبق توافق با قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش، عملیات احداث با اعتباری بیش از ۴۰ میلیارد ریال انجام خواهد شد که امید است تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

رئیس بیمارستان اردستان بیان کرد: مرکز «نَفَس» نیز راه‌اندازی شده و تلاش داریم نگاه مردم به بیمارستان را با ارائه خدمات بهتر تغییر دهیم. یک تخت جدید دیالیز به مجموعه افزوده شده و مجموع تخت‌های فعال اکنون به ۱۸ عدد رسیده است.

روحانی با اشاره به شیوع گسترده آنفلوآنزا در فصل سرد، تاکید کرد: خانواده‌ها مراقب باشند کودکان بیمار را به مدرسه نفرستند، چراکه از هر ۱۰ بیمار مراجعه‌کننده ۸ نفر مبتلا به آنفلوآنزا هستند و این رقم بالایی است.

وی یادآور شد: در یک شیفت حدود ۳۰۰ مراجعه ثبت شد که ۲۸۰ نفر از آنها دارای علائم شدید آنفولانزا بودند. اگر واکسن آنفلوآنزا در اواخر شهریور تزریق می‌شد، این آمار قابل کنترل بود.

رئیس بیمارستان اردستان خاطرنشان کرد: با رعایت بهداشت فردی، شستن دست و صورت، استفاده از ماسک و پیروی از تجربیات دوران کرونا می‌توان این زنجیره انتقال را قطع کرد.