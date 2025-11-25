طی دوسال آینده ۱۷۰۰تخت بیمارستانی جدید به ظرفیت درمانی قم اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ابرازه شامگاه سه‌شنبه در جلسه هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی قم که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، با تشریح مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی دانشگاه بیان کرد: از آغاز دوره جدید مدیریت، تمرکز اصلی بر سامان‌دهی مطالبات و پرداخت معوقات کارکنان قرار داشته و این موضوع همواره از تأکیدات مستمر وزیر بهداشت بوده است.



وی افزود: نوسازی ناوگان اورژانس از اقدامات مهم دانشگاه در ماه‌های اخیر بوده و در این راستا ۲۰ دستگاه آمبولانس معیوب بازسازی شد.



ابرازه اضافه کرد: با مشارکت یکی از خیرین سلامت، پنج دستگاه آمبولانس جدید خریداری و دو دستگاه دیگر نیز از وزارت بهداشت دریافت شد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده، تفاهم‌نامه‌ای میان استاندار قم و رئیس سازمان اورژانس کشور برای خرید ۲۰ دستگاه آمبولانس دیگر منعقد شده و این مجموعه اقدامات موجب کاهش قابل توجه زمان رسیدن نیروهای اورژانس به محل حوادث شده است.



ابرازه در بخش دیگری از گزارش عملکرد دانشگاه گفت: تنها از ابتدای امسال تاکنون حدود ۸۰ هزار مورد بستری و بیش از ۱۰ میلیون بار مراجعه به مراکز درمانی قم ثبت شده که نشان‌دهنده حجم بالای خدمات درمانی ارائه‌شده در استان است.



وی افزود: فعالیت تیم‌های بهداشتی نیز در سطح استان به صورت گسترده و منظم دنبال می‌شود و پوشش خدمات بهداشت جامعه با تلاش متخصصان این حوزه در وضعیت مطلوبی قرار دارد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در ادامه به موضوع توسعه زیرساخت‌های درمانی اشاره کرد و تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، طی دو سال آینده ۱۷۰۰ تخت بیمارستانی جدید به ظرفیت درمانی قم افزوده خواهد شد که جهش قابل توجهی در توان ارائه خدمات درمانی استان ایجاد می‌کند.



ابرازه ضمن تأکید بر اینکه اجرای این طرح‌ها نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های ملی و استانی است، گفت: تحقق برنامه‌های توسعه درمانی، پاسخ‌گویی به نیازهای رو به رشد سلامت استان را فراهم کرده و مسیر ارتقای خدمات تخصصی و فوق تخصصی را هموار خواهد کرد.