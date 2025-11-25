به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس شامگاه سه شنبه در تشریح ابعاد اجلاس استانداران حاشیه دریای خزر در گفتگوی ویژه خبری که اخیراً در رشت برگزار شد، اظهار کرد: در این اجلاس، سفرای چهار کشور، استانداران و اتاق‌های بازرگانی حضور داشتند و ظرفیت‌های گیلان از نزدیک برای آنان تبیین شد. این سطح از معرفی توانمندی‌ها تنها در مدت کوتاهی از طریق یک اجلاس امکان‌پذیر بود.

وی افزود: برخلاف تصور عمومی، شهری مانند رشت با وجود جایگاه تاریخی و گردشگری خود، هنوز فقط ۳۰ تا ۴۰ اتاق استاندارد هتلی دارد و همین مسئله موجب شد در جریان اجلاس، کمبودها آشکار شود و هتل‌داران برای سرمایه‌گذاری جدید ترغیب شوند.

گیلان در آستانه توسعه پروازهای منطقه‌ای

استاندار گیلان گفت: در حاشیه اجلاس با یکی از ایرلاین‌ها مذاکره داشتیم و به احتمال بسیار زیاد پرواز رشت – مسقط تا پایان آذر برقرار می‌شود. همچنین امکان راه‌اندازی پرواز به دبی و مسیر دوشنبه – مشهد – رشت نیز در دست بررسی جدی است.

حق‌شناس ادامه داد: همین هفته گذشته فرودگاه رشت بیش از ۲۰۰ پرواز داشت. با ایجاد شرایط جدید، ظرفیت پارکینگ و تشریفات فرودگاه بازنگری و مجوزهای لازم صادر شده تا بتوانیم پذیرای پروازهای بین‌المللی بیشتری باشیم.

تقویت زیرساخت‌های تجارت و تهاتر

وی با اشاره به حضور فعالان تجاری گفت: در این اجلاس مدیر بیزینس بانک روسیه که زیرمجموعه بانک ملی است با منطقه آزاد تفاهم کرد تا شعبه‌ای در منطقه آزاد انزلی ایجاد شود. این اقدام مشکلات نقل‌وانتقال پول و دغدغه صادرکنندگان استان را کاهش خواهد داد.

استاندار گیلان افزود: با دستور دولت، استان‌های ساحلی مجاز به تهاتر کالا شده‌اند. صدور کیوی، مرکبات، زیتون و حتی برنج از گیلان و واردات کالای جایگزین اکنون با شناسایی طرف‌های مقابل، آسان‌تر و سریع‌تر انجام خواهد شد.

نمایشگاه تخصصی برای معرفی توان صنایع صادراتی

حق‌شناس برگزاری نمایشگاه تخصصی منطقه آزاد انزلی را از دیگر نتایج اجلاس دانست و اظهار کرد: بیش از ۳۰ شرکت معتبر صادراتی محصولات خود را یک‌جا به هیئت‌های خارجی معرفی کردند. اگر قرار بود این هیئت‌ها به استان‌های مختلف سفر کنند، زمان و هزینه چند برابر می‌شد.

جهش در کریدور شمال - جنوب و حمل‌ونقل ریلی

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تنها در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۶ هزار تن بار از طریق ریل وارد آستارا شده است. هم‌اکنون روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ کامیون وارد و خارج می‌شوند و حدود هزار کامیون نیز در توقف‌گاه گمرک مستقر هستند.

وی افزود: آذربایجان و روسیه تعهد کرده‌اند که مسیر ریلی رشت – آستارا تا ۱۵ میلیون تن بار در سال را پوشش دهد. اکنون حدود ۱۰۰ کیلومتر از مسیر ۱۶۲ کیلومتری آزادسازی شده و با سرعت در حال پیشرفت هستیم تا در همین دولت مسیر به نتیجه قطعی برسد.

ظرفیت بنادر گیلان در شرایط کاهش سطح آب خزر

حق‌شناس با اشاره به بازدید مهمانان از بنادر انزلی و کاسپین گفت: کاهش سطح آب خزر بیشتر سواحل مقابل ایران را دچار مشکل کرده است اما در سمت جنوب خزر و سواحل گیلان، عمق آب بیشتر است و بندر کاسپین با موج‌شکن ۱۳ تا ۱۴ متری کمترین آسیب را دیده است. همین مسئله موجب شد مهمانان نسبت به توسعه حمل‌ونقل دریایی در این مسیر امیدوارتر شوند.