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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵

حق شناس: ۹۸ درصد آلودگی خزر متعلق به کشورهای مقابل است

حق شناس: ۹۸ درصد آلودگی خزر متعلق به کشورهای مقابل است

رشت – استاندار گیلان گفت: ۹۸ درصد آلودگی‌های وارد شده به دریای خزر مربوط به کشورهای مقابل بوده و ایران تقریباً فاقد صنایع آلاینده سنگین در سواحل جنوبی این دریا است. ‌

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر جمعه در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی با اشاره به شتاب گیری روند آزادسازی مسیر ریلی رشت-آستارا اظهار کرد: تاکنون ۹۰ کیلومتر از مسیر آزادسازی شده که ۷۰ کیلومتر آن فقط در هفت تا هشت ماه اخیر پیش رفته است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، آزادسازی کامل مسیر تا پایان امسال به اتمام می‌رسد تا عملیات ریل‌گذاری بدون وقفه ادامه یابد.

بهره‌برداری مسیر ۱۶۲ کیلومتری در دولت چهاردهم

استاندار گیلان با اشاره به اهمیت این کریدور بین‌المللی گفت: با توجه به پیشرفت فعلی، امیدواریم کل مسیر ۱۶۲ کیلومتری راه‌آهن رشت-آستارا در دولت چهاردهم به بهره‌برداری برسد تا گام بزرگی در تقویت تجارت، ترانزیت و حمل‌ونقل منطقه‌ای کشور برداشته شود.

کاهش تراز آب خزر قابل مدیریت است

حق‌شناس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کاهش تراز آب خزر در طول یک قرن گذشته الگوی نوسانی داشته، گفت: از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۶ سطح آب حدود چهار متر کاهش یافت و سپس از سال ۵۶ تا ۸۲ حدود ۲.۶ متر افزایش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که بندر انزلی ناچار شد ارتفاع اسکله‌های خود را بیش از دو متر افزایش دهد.

وی ادامه داد: امروز نیز با کاهش ۲.۶ تا ۲.۷ متری سطح آب مواجه هستیم. اگر کاهش تراز تا دو متر دیگر ادامه یابد، بنادر رودخانه‌ای کشورهای مقابل مانند آستراخان و اولاً با مشکلات جدی مواجه خواهند شد؛ اما بندر کاسپین امکان ادامه فعالیت با لایروبی را دارد و دچار توقف عملیاتی نمی‌شود.

نیاز ۳۰ همتی برای پاک‌سازی رودخانه‌های رشت

استاندار گیلان با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی حوضه خزر گفت: بیش از ۹۷ تا ۹۸ درصد آلودگی‌های وارد شده به دریای خزر مربوط به کشورهای مقابل است و ایران تقریباً فاقد صنایع آلاینده سنگین در سواحل جنوبی این دریا است.

حق‌شناس مهم‌ترین مشکل تالاب انزلی را عدم تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در شهرهای رشت، خمام، انزلی، ماسال، صومعه‌سرا و فومن و همچنین حدود ۷۰۰ روستای پیرامونی دانست و گفت: برای اینکه هیچ پسابی وارد زرجوب و گوهررود نشود و تصفیه‌خانه‌های رشت تکمیل شود، حدود ۳۰ همت منابع مالی لازم است.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به اجلاس هفته آینده استانداران کشورهای ساحلی خزر گفت: بررسی کاهش تراز آب خزر به‌عنوان چالش مشترک پنج کشور در دستور کار این نشست قرار دارد.

وی تأکید کرد: عقب‌نشینی آب خزر در دوره‌های ۵۰ و ۲۰ ساله همواره وجود داشته ولی علت قطعی کاهش فعلی هنوز مشخص نیست و نیازمند بررسی‌های مشترک علمی و فنی است.

کد مطلب 6655721

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    نظرات

    • NP IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      0 0
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      در مورد آلودگی خزر، حرف استاندار درسته بر اساس گزارش‌ها – ۹۸% از کشورهای شمالی مثل روسیه می‌آد و ایران سهم کمی داره، اما چالش اصلی کاهش سطح آب و نیاز به ۳۰ هزار میلیارد برای تصفیه فاضلاب رشت هست؛ راهکارش همکاری کشورها در اجلاس و لایروبی بنادر مثل کاسپینه.
    • NP IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      0 0
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      بر اساس گزارش‌های اخیر (تا ۲۰۲۵)، بیش از ۹۸% آلودگی‌ها از کشورهای شمالی مثل روسیه (از رود ولگا و صنایع نفتی) و آذربایجان (نشت نفت و فاضلاب) می‌آد، در حالی که سهم ایران فقط ۲-۳% هست و بیشتر به فاضلاب‌های شهری/کشاورزی رشت و انزلی مربوط می‌شه، مثل ورود فسفات و نیترات که باعث رشد جلبک‌ها و کاهش اکسیژن آب می‌شه آلودگی‌ها دو نوع اصلی دارن: نفتی (از استخراج گاز/نفت، که روسیه و آذربایجان مقصر اصلی‌شون هستن) و غیرنفتی (فاضلاب خانگی، زباله ساحلی و کشاورزی)؛
    • NP IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      0 0
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      این‌ها تنوع زیستی رو نابود کردن، مثل کاهش فک خزری و ماهی خاویاری، و بیش از دوسوم سواحل ایران آلوده‌ست. کاهش سطح آب هم (حدود ۲.۷ متر اخیراً، با پیش‌بینی ۹-۲۱ متر تا ۲۱۰۰) به خاطر تبخیر بیشتر از بارش، گرمایش جهانی، سدسازی روی رودها (مثل ولگا) و زهکشی تشدید شده، که بنادر رو تهدید می‌کنه ولی با لایروبی و همکاری اجلاس کشورها (مثل هفته آینده) قابل مدیریته.
    • NP IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      0 0
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      برای جلوگیری، اول همکاری بین‌المللی لازمه: اجرای کنوانسیون تهران (۱۹۹۲) با نظارت مشترک، مثل اجلاس هفته آینده در آستارا برای کنترل آلاینده‌ها؛ داخل ایران هم ساخت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب (با بودجه ۳۰ هزار میلیاردی) و ممنوعیت ورود زباله ساحلی، به علاوه لایروبی بنادر و کاهش سدسازی روی رودها برای مقابله با کاهش سطح آب.

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