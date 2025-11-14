حق شناس: ۹۸ درصد آلودگی خزر متعلق به کشورهای مقابل است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر جمعه در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی با اشاره به شتاب گیری روند آزادسازی مسیر ریلی رشت-آستارا اظهار کرد: تاکنون ۹۰ کیلومتر از مسیر آزادسازی شده که ۷۰ کیلومتر آن فقط در هفت تا هشت ماه اخیر پیش رفته است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، آزادسازی کامل مسیر تا پایان امسال به اتمام می‌رسد تا عملیات ریل‌گذاری بدون وقفه ادامه یابد.

بهره‌برداری مسیر ۱۶۲ کیلومتری در دولت چهاردهم

استاندار گیلان با اشاره به اهمیت این کریدور بین‌المللی گفت: با توجه به پیشرفت فعلی، امیدواریم کل مسیر ۱۶۲ کیلومتری راه‌آهن رشت-آستارا در دولت چهاردهم به بهره‌برداری برسد تا گام بزرگی در تقویت تجارت، ترانزیت و حمل‌ونقل منطقه‌ای کشور برداشته شود.

کاهش تراز آب خزر قابل مدیریت است

حق‌شناس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کاهش تراز آب خزر در طول یک قرن گذشته الگوی نوسانی داشته، گفت: از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۶ سطح آب حدود چهار متر کاهش یافت و سپس از سال ۵۶ تا ۸۲ حدود ۲.۶ متر افزایش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که بندر انزلی ناچار شد ارتفاع اسکله‌های خود را بیش از دو متر افزایش دهد.

وی ادامه داد: امروز نیز با کاهش ۲.۶ تا ۲.۷ متری سطح آب مواجه هستیم. اگر کاهش تراز تا دو متر دیگر ادامه یابد، بنادر رودخانه‌ای کشورهای مقابل مانند آستراخان و اولاً با مشکلات جدی مواجه خواهند شد؛ اما بندر کاسپین امکان ادامه فعالیت با لایروبی را دارد و دچار توقف عملیاتی نمی‌شود.

نیاز ۳۰ همتی برای پاک‌سازی رودخانه‌های رشت

استاندار گیلان با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی حوضه خزر گفت: بیش از ۹۷ تا ۹۸ درصد آلودگی‌های وارد شده به دریای خزر مربوط به کشورهای مقابل است و ایران تقریباً فاقد صنایع آلاینده سنگین در سواحل جنوبی این دریا است.

حق‌شناس مهم‌ترین مشکل تالاب انزلی را عدم تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در شهرهای رشت، خمام، انزلی، ماسال، صومعه‌سرا و فومن و همچنین حدود ۷۰۰ روستای پیرامونی دانست و گفت: برای اینکه هیچ پسابی وارد زرجوب و گوهررود نشود و تصفیه‌خانه‌های رشت تکمیل شود، حدود ۳۰ همت منابع مالی لازم است.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به اجلاس هفته آینده استانداران کشورهای ساحلی خزر گفت: بررسی کاهش تراز آب خزر به‌عنوان چالش مشترک پنج کشور در دستور کار این نشست قرار دارد.

وی تأکید کرد: عقب‌نشینی آب خزر در دوره‌های ۵۰ و ۲۰ ساله همواره وجود داشته ولی علت قطعی کاهش فعلی هنوز مشخص نیست و نیازمند بررسی‌های مشترک علمی و فنی است.