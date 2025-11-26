  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

«جستارهایی پیرامون کیوریتوری معاصر» منتشر شد

کتاب «جستارهایی پیرامون کیوریتوری معاصر» با گردآوری و ترجمه‌ سوانا بغوزیان با مطرح کردن موضوع کیوریتوری معاصر در مسیر مفاهیم نوین منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جستارهایی پیرامون کیوریتوری معاصر» با گردآوری و ترجمه‌ سوانا بغوزیان از انتشارات تالار هنر منتشر شد. این کتاب در قالب ۱۱ متن و چهار فصل با نگاه به مفاهیم تازه و رویکردهای کارآمد کنونی در عرصه‌ کیوریتوری شکل گرفته است.

در توضیح بخشی از این کتاب آمده است: «کیوریتوری امروز در تقاطع تاریخ هنر، مطالعات فرهنگی، فلسفه و آموزش هنر قرار گرفته و مفاهیم نوینی چون «کیوریتوری خودبازتابگر» و «نمایشگاه به‌مثابه پژوهش» را مطرح کرده است. «جستارهایی پیرامون کیوریتوری معاصر» با گردآوری یازده متن برجسته نظری و انتقادی، چهار محور کلیدی را بررسی می‌کند: کیوریتور و موزه، مفاهیم کیوریتوری معاصر، کیوریتوری و پژوهش، و کیوریتوری و آموزش. این کتاب دریچه‌ای است برای علاقه‌مندانی که خواهان درک عمیق‌تر و میان‌رشته‌ای از دنیای پیچیده‌ کیوریتوری هستند.»

این کتاب در قطع رقعی و ۳۲۷ صفحه به چاپ رسیده است. علاقه‌مندان می‌توانند کتاب «جستارهایی پیرامون کیوریتوری معاصر» را از طریق تماس با نشر تالار هنر، پیام به صفحه اینستاگرام آرتهال و یا مراجعه به دفتر نشر در ساختمان آرتهال تهیه کنند.

