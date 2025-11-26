پایداری و سکون نسبی هوای قم در روزهای آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس تحلیل داده‌های پیش‌یابی و نقشه‌های هواشناسی، امروز چهارشنبه، ۵ آذر، آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات، افزایش ابر و غبارآلودگی محلی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا پنج‌شنبه، آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد ملایم و غبار محلی انتظار می‌رود و این شرایط جوی تا حدی پراکنده است و بر کاهش کیفیت هوا در نقاط پرجمعیت و مناطق صنعتی تأثیرگذار خواهد بود.

کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: از روز جمعه تا روز یک‌شنبه، آسمان استان صاف پیش‌بینی شده و در برخی ساعات وزش باد و پدیده غبار محلی رخ خواهد داد.

وی گفت: به علت پایداری و سکون نسبی هوا در روزهای آینده، انتظار می‌رود انباشت آلاینده‌های جوی به ویژه در ساعات صبح در مناطق صنعتی و پرجمعیت افزایش یابد.

ترابیان همچنین درباره دمای هوای استان اظهار کرد: طی روزهای آینده تغییرات قابل ملاحظه‌ای در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط دمایی نسبتاً پایدار خواهد بودو این شرایط به همراه سکون نسبی جو و افزایش غبار محلی می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا در ساعات اولیه روز شود و توصیه می‌شود گروه‌های حساس به کیفیت هوا، همچون بیماران تنفسی، تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.