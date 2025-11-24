به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوا در شهر قم با ثبت عدد ۱۰۲ در رده ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته است، وضعیتی که به دلیل افزایش غلظت ذرات معلق ریز در جو بهویژه آلاینده PM2.5 شکل گرفته است.
با توجه به روند افزایشی ذرات معلق، هوای این کلانشهر در شرایطی قرار دارد که میتواند برای اقشار آسیبپذیر پیامدهایی داشته باشد.
دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به پیامدهای مواجهه طولانیمدت با هوای آلوده هشدار داده و از بیماران قلبی و ریوی، کودکان، سالمندان، مبتلایان به آسم و همچنین زنان باردار خواسته است از انجام فعالیتهای شدید و طولانی در فضای باز پرهیز کنند.
اداره کل هواشناسی استان نیز با اشاره به پایداری جو در روزهای پیش رو اعلام کرده است استمرار این وضعیت تا پنجم آذرماه دور از انتظار نیست و حتی امکان تشدید آلودگی در برخی ساعات وجود دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوا در شهر قم با ثبت عدد ۱۰۲ در رده ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته است، وضعیتی که به دلیل افزایش غلظت ذرات معلق ریز در جو بهویژه آلاینده PM2.5 شکل گرفته است.
