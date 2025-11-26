یک خانواده ۲۰ نفره با اعلام برائت از بهائیت اسلام آوردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محسن ملکپور اظهار کرد: تعداد ۲۰ نفر از اعضای یک خانواده بهایی در شهرستان فارسان که پیشتر به فرقه ضاله بهائیت گرایش داشتند، با حضور در دفتر امام جمعه فارسان رسماً از این فرقه اعلام برائت کردند و با جاری کردن شهادتین، پایبندی خود را نسبت به اسلام اعلام کردند.
امام جمعه فارسان با تأکید بر هوشیاری مردم در برابر نفوذ دشمنان دین افزود: مردم باید بدانند که دشمنان اسلام حتی ممکن است به داخل خانوادهها نفوذ کنند، اما اقدام شجاعانه این خانواده نشان میدهد که بازگشت به مسیر حق همواره ممکن و ارزشمند است.
وی ادامه داد: این عزیزان با اعلام انزجار از فرقه ضاله بهائیت، پیام فاطمیه را پاس داشتند و وفاداری خود به آموزههای اسلامی را نشان دادند. جامعه دینی وظیفه دارد مسیر درست الهی را حمایت کند و نسلهای آینده را نسبت به خطرات فرقههای ضاله آگاه سازد.
حجتالاسلام ملکپور در پایان تأکید کرد: جاری شدن شهادتین توسط این خانواده نمونهای روشن از بازگشت به دین اصیل اسلام است و امیدواریم این اقدام الهامبخش دیگرانی باشد که از مسیر حق دور شدهاند.
نظر شما