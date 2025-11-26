کیفیت ملاک اصلی ما است؛ پلاتو شماره ۲ بستری برای اجراهای دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ریاست مجموعه تئاتر شهر، امروز ۵ آذر در کافه تریای سالن اصلی تئاترشهر برگزار شد.

کورش سلیمانی در ابتدای نشست با خوانش شعری، گفت: من بارها و بارها در همه این سال‌ها با بسیاری از شما عزیزان گفتگو کردم. ممنونم که از تئاتر حمایت می‌کنید، تئاتر ما از هر جهت نیاز به یاری دارد، من به عنوان عضو کوچکی از تئاتر از تک تک شما سپاسگزارم.

بازگرداندن تئاتر شهر به اصل خود

وی افزود: من و همکارانم در این مجموعه همدل شدیم که خدمت کنیم به این مجموعه و به طور کلی تئاتر. ما همه آگاه هستیم که تئاتر ما نیاز به بازنگری و تغییراتی دارد. تئاتر شهر باید مرکز تئاتر فرهنگی و حرفه‌ای باشد، اگر به هر دلیلی از صفات خود دور شده است، ما در تلاشیم که این مجموعه را به اصل خود برگردانیم. این بدین معنا نیست که ما صددرصد این کار را به سرانجام می‌رسانیم، تا جایی که در توان‌مان هست قطعا خدمت‌رسانی خواهیم کرد.

سلیمانی در ادامه یادآور شد: مشاور عالی معاونت هنری سابق، آقای سعید اسدی، معاون هنری سابق و مدیرکل هنرهای نمایشی از حضور من حمایت کردند که جا دارد از آن‌ها تشکر کنم.

ریاست این مجموعه، در مورد اهمیت تئاترشهر، تصریح کرد: تئاتر شهر خانه تئاتری ما است و من بر همین اساس، احساس کردم که باید حضور پیدا کنم. تئاتر شهر از ۲ ساحت قابل بررسی است؛ اولین ساحت، ساحت ساختمانی و بنا است که در کنار بناهایی مانند برج میلاد، برج آزادی، نمادی از تهران است. در ساحت دیگر جنبه فرهنگی و هنری آن است، که این بنا، مهم‌ترین تماشاخانه ایران است.

از تغییرات نورپردازی تا به‌روز شدن سیستم اعلام حریق

وی درباره تغییرات فنی و ظاهری این مجموعه توضیح داد: تاکنون مواردی مانند نورپردازی بیرونی مجموعه، هرس کردن گلدان‌ها و از همه مهم‌تر تسریع بخشیدن به پروژه حریم، دستخوش تحول شده است. قول‌هایی از آتش‌نشانی نیز گرفتیم که سیستم اعلام حریق مجموعه را به‌روز کنیم.

دیگر فراخوان منتشر نمی‌کنیم

سلیمانی در مورد اقدامات صورت گرفته در مورد ارتقای سطح کیفی آثار آتی، عنوان کرد: برای انتخاب آثار در سال‌های گذشته انتشار «فراخوان» مورد استفاده قرار می‌گرفت. ما به این نتیجه رسیدیم که فراخوان منتشر نکنیم زیرا انتشار فرخوان ما را به حجم وسیعی از درخواست‌های مختلف مواجه می‌کرد و بنا را بر پیگیری خود هنرمندان گذاشتیم که اگر قصد اجرا در مجموعه تئاتر شهر را دارند، پیوسته پیگیر باشند.

اجرای آثار ۳۰ شبه خواهد بود

وی افزود: تالارهای چهارسو، قشقایی و سایه که در سال گذشته و سال جاری ۲ اجرایی شده بودند، در سال آینده تک اجرا خواهند بود. چند اجرایی شدن سبب تضعیف صحنه آرایی، طراحی نور، ایجاد خلل در آرامش بازیگر و بروز ناهمانگی می‌شود. در تئاتر شهر نباید همچین مواردی اتفاق بیفتد. اجراهای ما در این تالارها ۳۰ شبه است، زیرا معتقدم که کمتر از ۳۰ شب تولید تئاتر ضررده است. اجراهای تا سال جدید، بر اساس توافق‌نامه مدیر قبلی این مجموعه است و ما موظفیم به آن‌ها خدمت کنیم. سالن اصلی ۴۵ شب پذیرای آثار خواهد بود. نکته دیگر تئاتر شهر پذیرای آثار اورجینال خواهد بود و آثار بازتولید شده را نمی‌پذیرد.

کیفیت اثر مهم‌ترین عامل انتخاب است؛ کارگاه نمایش پذیرای ایده‌های نو و خلاقانه می‌شود

سلیمانی درباره شیوه دریافت و اجرای آثار و معیارهای انتخاب، اظهار کرد: در انتخاب آثار تلاش می‌کنیم که به تمامی نسل‌ها توجه کنیم اما به‌طبع مهم‌ترین معیار برای انتخاب کیفیت آثار است. تنوع سبک‌های مختلف تئاتر نیز از نکات قابل توجه خواهد بود. شیوه‌نامه‌ای را نیز به شکل داخلی تنظیم کردیم که برای هر سالن مشخصه‌هایی را ایجاد می‌کند. برای «کارگاه نمایش» همانطور که از نامش پیدا است، پذیرای ایده‌های نو و خلاقانه هستیم.

تشکیل شورای ۳ نفره خوانش متون دریافتی

وی افزود: شورای ۳ نفره‌ای نیز برای خوانش متون دریافتی، شکل گرفته است که کیفیت متون را تأیید یا رد می‌کنند.

ریاست مجموعه تئاتر شهر درباره برگزاری نشست‌های تخصصی مختلف و موارد پژوهشی، بیان کرد: در تلاش هستیم که کتابخانه و مرکز اسناد را ابقا کنیم و موارد پژوهشی را نیز تقویت کنیم، زیرا قطعا که این موارد نیز حائز اهمیت است.

از به‌روز شدن سیستم اعلام حریق تا ارتقای سیستم صوتی تالار اصلی

در ادامه حسین طاهربخش معاونت اجرایی و مدیر فنی تئاتر شهر، سخنان خود را آغاز کرد و گفت: مسئله آتش‌نشانی تئاترشهر از سال ۹۴ به صورت جدی آغاز شد و پس از آن به دلیل نبود بودجه پیگیری نشد تا ۳ سال گذشته. با مساعدت آتش‌نشانی تهران، بردهای الکترونیکی مورد نیاز در حال تهیه شدن است. سال ۹۳ برای سالن اصلی سیستم صوتی باکیفیتی تهیه شد که به دلیل نبود جای کافی داشت از دست ما خارج می‌شد که در دوره مدیریتی آقای اسدی خیلی سریع برای جلوگیری از این اتفاق به تئاتر شهر منتقل شد و نصب آن نیز در دست احداث است.

ارائه شیوه اجرایی و ضرورت اجرا در درخواست‌نامه

سپس سعید سیادت مدیر هماهنگی این مجموعه، ضمن خوشامدگویی به حضار، مطرح کرد: ما پس از جلسات متعدد برای پذیرش آثار، فرم درخواست‌نامه‌ای را طراحی کردیم که در این فرم، رزومه کارگردان مورد بررسی قرار می‌گیرد و مضاف بر آن شیوه اجرایی و ضرورت اجرای آن اثر، نیز باید به شکل خلاصه بیان شود.

وی افزود: تک اجرایی شدن سالن‌ها باکس اجرایی مارا محدودتر می‌کند و ما در کل سال می‌توانیم پذیرای حدود ۴۰ اثر باشیم. تقاضاهای سال جدید در سالن‌های اصلی و تالار چهارسو به جمع بندی منجر شده است و در مورد دیگر سالن‌ها نیز تا انتهای آذر به اجماع خواهد رسید و اطلاع رسانی‌ خواهد شد.

برگزاری نکوداشت‌های متفاوت و «جمعه‌های تئاتر شهر»

علیرضا سعیدی در بخش پایانی نشست یادآور شد: در حوزه نکوداشت‌ها تلاش خواهیم کرد که تنها به دوستان بازیگر و کارگردان اکتقا نکنیم و در حوزه‌های مختلف نکوداشت‌هایی را برگزار کنیم، علاوه بر آن برگزاری نمایشگاه‌های عکاسی نیز در سالن‌های انتظار مجموعه در دستور کار است و در کنار این موارد برگزاری جلسات نقد و بررسی اجراهای روی صحنه و اکران فیلم تئاترهای آثاری که در تئاتر شهر روی صحنه رفته است، نیز در دستور کار قرار گرفته است که ذیل عنوان «جمعه‌های تئاتر شهر» برگزار خواهد شد.

در ادامه، جلسه با پرسش و پاسخ میان اصحاب رسانه ادامه پیدا کرد.

سلیمانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره حمایت تئاتر شهر از دانشجویان تئاتر بیان کرد: قطعا اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ و تئاتر درخشان آن دوره، مدیون جشنواره تئاتر دانشگاهی بوده است و نسلی که توسط این جشنواره تربیت شد و قطعا این بلوغ مدیون جشنواره تئاتر دانشگاهی و دانشجویی بوده است که از دهه ۶۰ آغاز شده بود. در حال حاضر، به فکر راه انداختن پلاتو شماره ۲ برای اجراهای دانشجویی هستیم.