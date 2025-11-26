مازیار سیدی بازیگر نمایش «باران اسیدی» که این شب‌ها در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه است، درباره خط روایی نمایش به خبرنگار مهر گفت: این نمایش ماجرای شش دوست است که سفری را به جنگل‌های دالخوانی آغاز می‌کنند و طی اتفاقاتی چند روزی در یک کلبه گرفتار می‌شوند. این گیر افتادن باعث می‌شود بخشی از خاطرات و مسائل گذشته میان آنها آشکار شود و شخصیت‌ها با موقعیت‌هایی روبه‌رو شوند که سال‌ها از آن عبور کرده بودند.

وی درباره فعالیت‌های اخیر خود در تئاتر و سینما افزود: آخرین حضورم در تئاتر با نمایش «با خشم به گذشته نگاه کن» بود و پس از آن مدتی درگیر فیلم «زن و بچه» شدم. با وجود مشغله سینمایی، هیچ‌وقت نمی‌توانم از تئاتر فاصله بگیرم. تئاتر برای من یک آمادگی دائمی ایجاد می‌کند و به آن احساس دِین دارم. ما با تئاتر دیده شدیم و یاد گرفتیم و برای همین نمی‌توانم به این دلیل که پروژه سینمایی دارم، تئاتر را کنار بگذارم.

سیدی درباره پیشنهادات مطرح شده در گذشته، مطرح کرد: در ماه‌های اخیر نمایشنامه‌های زیادی برایم ارسال شد اما کمتر متنی توانست مرا درگیر کند. وقتی نسخه اولیه نمایشنامه «باران اسیدی» را خواندم، احساس کردم پتانسیل تبدیل شدن به یک اثر قابل‌قبول را دارد و بعد از بازنویسی دوباره، این حس در من جدی‌تر شد.

وی با اشاره به نقش زنان در این گروه اجرایی عنوان کرد: برایم خیلی مهم بود که هم کارگردان نمایش و هم تهیه‌کننده آن خانم هستند. ما همیشه درباره لزوم حمایت از زنان در عرصه کارگردانی و تولید حرف می‌زنیم اما در عمل کمتر قدمی برای آن برمی‌داریم. حضور در این پروژه برای من نوعی همراهی با همین دغدغه بود.

سیدی درباره نسبت شخصی خود با متن افزود: ایده و قصه نمایش مرا به یاد بخشی از تجربه‌های نسلی خودمان انداخت؛ ماجراهایی که در جوانی از کنارشان گذشتیم بدون اینکه به آنها بپردازیم. این بخش‌های آشنا در متن باعث شد «باران اسیدی» در میان گزینه‌های مختلفی که در این مدت دریافت کرده بودم، انتخاب جدی‌تری باشد.

بازیگر «متری شیش و نیم» درباره هماهنگی میان کار در تئاتر و سینما نیز توضیح داد: از یک مرحله حرفه‌ای به بعد، بازیگر می‌تواند حضور همزمان در سینما و تئاتر را تنظیم کند. در حال حاضر من و چند بازیگر دیگر نمایش همزمان در پروژه‌های سینمایی و فیلمبرداری حضور داریم. گروه‌های تولید سینمایی این روزها نسبت به شرایط زمانی بازیگران تئاتر انعطاف بیشتری دارند و اجازه می‌دهند ساعت‌های تمرین یا اجرا هماهنگ شود.

سیدی درباره واکنش تماشاگران به این نمایش گفت: همیشه نسبت به همراهی تماشاگر با آثار رئالیستی روی صحنه تردید دارم اما در این کار با همدلی بسیار جالبی روبه‌رو شدیم. تماشاگرانی که دهه سوم زندگی را پشت سر گذاشته‌اند به دلیل تجربه‌های مشترک، ارتباط عمیق‌تری با نمایش برقرار کرده‌اند و این واکنش‌ها برای من دلگرم‌کننده است.

وی نسبت به وضعیت امروز تئاتر هشدار داد و افزود: تئاتر در نحیف‌ترین و ضعیف‌ترین وضعیت حداقل ۱۷ تا ۱۸ سال اخیر قرار دارد. شرایط اقتصادی، وضعیت سالن‌های خصوصی و تعداد زیاد اجراها باعث شده تئاتر به ثبات نرسد و تماشاگر میان ده‌ها اجرا سردرگم شود. این روند می‌تواند در سال‌های آینده به بحران جدی اقتصادی برای تئاتر منجر شود.

سیدی در پایان تصریح کرد: این وضعیت در بلندمدت به ناامیدی در میان تئاتری‌ها دامن می‌زند. اگر مدیریت فرهنگی به این مسئله توجه نکند، ممکن است آرام‌آرام بسیاری از هنرمندان جدی صحنه از تئاتر خارج شوند و مشغول کارهای دیگری شوند، آن‌وقت تئاتر می‌ماند با آثاری کم‌عمق، سالن‌های کم‌تماشاگر و مخاطبی که دیگر اعتمادش را به تئاتر از دست داده است. امیدوارم این بحران جدی گرفته شود و مدیران و رسانه‌ها به این وضعیت توجه بیشتری کنند. اگر راه‌حلی برای این شکاف پیدا نشود، آینده تئاتر در معرض آسیب جدی قرار می‌گیرد.

نمایش «باران اسیدی» از ۱۹ آبان در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است.

سپند ‌امیرسلیمانی، صادق ‌برقعی، فاطیما ‌بهارمست، مازیار ‌سیدی، مهسا ‌طهماسبی، مونا ‌کرمی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.