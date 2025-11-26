به گزارش خبرنگار مهر، حسین خلیلی شایان ظهر چهارشنبه در همایش سالیانه متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی اظهار کرد: متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی نمایندگان محلی وزارت نیرو در نقاط مختلف کشور هستند.
کارشناس مطالعات پایه منابع آبهای سطحی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اهمیت جمعآوری اطلاعات توسط این متصدیان یادآور شد: بانک اطلاعاتی جامع امروز حاصل تلاشهای آنان است.
خلیلی شایان ادامه داد: بار اصلی ثبت آمار در ایستگاههای آب و هواشناسی بر عهده متصدیان است این افراد علاوهبر قرائت دادهها، وظیفه حفظ و حراست از اموال و ادوات سنجش مکانیکی و الکترونیکی ایستگاهها را نیز بر عهده دارند که نشاندهنده اهمیت نقش آنان است.
مسئله آب و کاهش منابع آبی مهمترین موضوع در کشور است
در ادامه این همایش سید هاشم فاطمی اظهار کرد: در حال حاضر یکی از موضوعات مهم کشور، مسئله آب و کاهش منابع آبی است؛ در سال جاری با پدیده ناترازی، اعم از ناترازی انرژی و آب، بسیار مواجه بودیم.
وی با بیان اینکه در سال جاری با پدیده ناترازی، اعم از ناترازی انرژی و آب، بسیار مواجه بودیم، تصریح کرد: گرم شدن کره زمین، کاهش بارشها و تغییر الگوی بارشی همگی نتیجه عملکرد نادرست انسانهاست و همین امر سبب کاهش چشمگیر منابع آبی شده است.
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای چهارمحال و بختیاری افزود: متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی نخستین افرادی هستند که کاهش بارندگیها و افت منابع آبی را لمس میکنند و به خوبی از شرایط موجود آگاهی دارند.
فاطمی اضافه کرد: امید است با نزول رحمت الهی و بارش باران و برف، کشور بتواند از شرایط خشکسالی و کمبود منابع آبی عبور کند.
لازم به ذکر است، در پایان این همایش کارگاه آموزشی برگزار شد و آموزشهای لازم توسط حسین خلیلی شایان در اختیار متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفت.
