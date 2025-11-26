حضور ۱۱۴۲ پژوهشگر ایرانی در فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) فهرست پژوهشگران پراستناد را در بازه زمانی ۱۰ ساله به‌صورت دوماهنامه منتشر می‌کند. پژوهشگران در هر رشته بر حسب تعداد استنادهایی که در پایگاه وب آو ساینس دریافت کرده‌اند مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند و به‌عنوان پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر معرفی می‌شوند.

معیار انتخاب پژوهشگران در این فهرست، تعداد استنادهای صورت‌گرفته به تولیدات علمی آن‌ها است. ازاین‌رو، پژوهشگرانی که توانسته‌اند بر اساس فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی خود در ۱۰ سال اخیر بیشترین تعداد استنادها را دریافت کنند، در دسته پژوهشگران پر استناد یک درصد جهان قرار می‌گیرند.

بر پایه تحلیل‌های مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، تعداد ۱۱۴۲ پژوهشگر از کشور ایران در سال ۱۴۰۴ در فهرست پژوهشگران یک درصد برتر دنیا قرار می‌گیرند. این گزارش، پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد جهان را در ۲۲ حوزه موضوعی علوم و علوم اجتماعی در شش فهرست (آبان‌ماه ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴) معرفی می‌کند.

فهرست منتشر شده در سامانه پژوهشگران پراستناد در این آدرس قابل‌مشاهده است.