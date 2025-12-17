  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

انتشار فهرست پژوهشگران پراستناد علوم انسانی سال ۱۴۰۴

انتشار فهرست پژوهشگران پراستناد علوم انسانی سال ۱۴۰۴

شیراز_ رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) گفت: فهرست پژوهشگران پراستناد علوم انسانی سال ۱۴۰۴ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی علویان مهر، ظهر چهارشنبه با بیان اینکه فهرست پژوهشگران پر استناد علوم انسانی سال ۱۴۰۴ منتشر شد، گفت: مؤسسه ISC با اتکا به منابع اطلاعاتی و پایگاه داده خود، اقدام به شناسایی پژوهشگران پر استناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری می‌کند.

وی افزود: تعداد ۵۵۷ نفر پژوهشگر پر استناد در گستره علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری شناسایی و در ۱۶ حوزه موضوعی دسته بندی شدند. در حوزه موضوعی علوم تاریخی ۲۳ نویسنده، علوم جغرافیایی ۵۱ نویسنده، زبان و زبانشناسی ۲۵ نویسنده، زبان و ادبیات ۲۶ نویسنده، جامعه شناسی و علوم سیاسی ۴۴ نویسنده، حقوق ۲۷ نویسنده، علوم اجتماعی ۸۱ نویسنده، روان شناسی ۶۱ نویسنده، علوم تربیتی ۵۷ نویسنده، علم اطلاعات و دانش شناسی ۹ نویسنده، کسب و کار، مدیریت و حسابداری ۹۰ نویسنده، علوم اقتصادی ۳۲ نویسنده، هنر و معماری ۱۴ نویسنده، الهیات و معارف اسلامی ۳۹ نویسنده، فلسفه ۲۰ نویسنده و سایر (کلیات) ۴ دسته‌بندی شدند.

اسامی نویسندگان هر یک از حوزه‌های موضوعی و سایر جزئیات مربوط به این گزارش از طریق سامانه پژوهشگران پر استناد مؤسسه ISC قابل دسترس است.

