کشف ۶ کیلوگرم تریاک و دستگیری سه قاچاقچی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس عزیزی با اشاره به کشف ۶ کیلوگرم تریاک و دستگیری سه قاچاقچی در عملیات مشترک مأموران این یگان اظهار کرد: مأموران پلیس با کنترل محورهای ورودی استان همدان و اجرای تورهای ایست و بازرسی، یک باند انتقال مواد مخدر را که محموله تریاک را از تهران به استان‌های غربی منتقل می‌کردند، در ورودی شهر همدان شناسایی و خودرو آنان را متوقف کردند.

سرهنگ عزیزی افزود: در بازرسی از خودرو، ۶ کیلوگرم تریاک با لفافه که به‌صورت حرفه‌ای جاساز شده بود کشف و ضبط شد.

به گفته وی، علاوه بر انهدام این باند، سه متهم دستگیر و یک دستگاه خودروی سواری نیز توقیف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان با اشاره به تحویل متهمان به دستگاه قضائی تأکید کرد: اشراف عملیاتی پلیس عرصه را بر قاچاقچیان تنگ کرده و این عملیات نمونه‌ای از توانمندی نیروهای این یگان در برخورد با عناصر سودجو است.