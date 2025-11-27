مظلومی: ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر در سلماس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر مظلومی در این زمینه افزود: مأموران انتظامی سلماس در عملیاتی موفق شدند ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر را از قاچاقچیانی که قصد انتقال آن به این شهرستان را داشتند، کشف و ضبط کنند.

وی ادامه داد: این میزان مواد مخدر از قاچاقچیانی که قصد داشتند محموله را از جنوب کشور به سلماس منتقل و در منطقه توزیع کنند، کشف شده است.

فرمانده انتظامی سلماس با بیان اینکه در این عملیات یک نفر دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف شد، گفت: پیگیری‌ها برای شناسایی و دستگیری سایر افراد دخیل در این پرونده ادامه دارد.