  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

مظلومی: ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر در سلماس کشف شد

مظلومی: ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر در سلماس کشف شد

ارومیه- فرمانده انتظامی سلماس از کشف ۳۰ کیلوگرم‌ مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر مظلومی در این زمینه افزود: مأموران انتظامی سلماس در عملیاتی موفق شدند ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر را از قاچاقچیانی که قصد انتقال آن به این شهرستان را داشتند، کشف و ضبط کنند.

وی ادامه داد: این میزان مواد مخدر از قاچاقچیانی که قصد داشتند محموله را از جنوب کشور به سلماس منتقل و در منطقه توزیع کنند، کشف شده است.

فرمانده انتظامی سلماس با بیان اینکه در این عملیات یک نفر دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف شد، گفت: پیگیری‌ها برای شناسایی و دستگیری سایر افراد دخیل در این پرونده ادامه دارد.

کد خبر 6670089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اکبر ناطق IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      چه جسارتی دارن این قاچاقچیها
    • ابراهیمی IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      خسته نباشین به تمام ماموران مبارزه با مواد مخدر

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها