  1. استانها
  2. همدان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۴

کشف محموله ۷۶۸ دستگاه بخاری برقی قاچاق در بهار

کشف محموله ۷۶۸ دستگاه بخاری برقی قاچاق در بهار

همدان- فرمانده انتظامی استان همدان گفت: در عملیات ایستگاه بازرسی شهید زارعی، محموله ۷۶۸ دستگاه بخاری برقی قاچاق کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی با اشاره به کشف ۷۶۸ دستگاه بخاری برقی قاچاق به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال در شهرستان بهار اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید زارعی هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و در بازرسی از آن این محموله بزرگ کالای قاچاق را کشف کردند.

سردار نجفی افزود: ارزش ریالی بخاری‌های برقی مکشوفه بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده و با هماهنگی دستگاه قضائی، صورت‌جلسه لازم تنظیم و متهم به مقر انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با تأکید بر استمرار برخورد با قاچاق کالا، گفت: مبارزه با قاچاق از برنامه‌های محوری فراجا و محور عملیاتی پلیس استان است و با جدیت دنبال می‌شود.

کد خبر 6669214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها