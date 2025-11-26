کشف محموله ۷۶۸ دستگاه بخاری برقی قاچاق در بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی با اشاره به کشف ۷۶۸ دستگاه بخاری برقی قاچاق به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال در شهرستان بهار اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید زارعی هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و در بازرسی از آن این محموله بزرگ کالای قاچاق را کشف کردند.

سردار نجفی افزود: ارزش ریالی بخاری‌های برقی مکشوفه بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده و با هماهنگی دستگاه قضائی، صورت‌جلسه لازم تنظیم و متهم به مقر انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با تأکید بر استمرار برخورد با قاچاق کالا، گفت: مبارزه با قاچاق از برنامه‌های محوری فراجا و محور عملیاتی پلیس استان است و با جدیت دنبال می‌شود.