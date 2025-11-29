‌به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی اسدی فر، فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا گفت: در پی آتش سوزی در جنگل‌های روستای الیت شهرستان چالوس، ضمن اعلام آماده‌باش کامل به کلیه نیروهای یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و یگان حفاظت محیط زیست استان مازندران و استان‌های هم‌جوار، با گستردگی پوشش گیاهی و شرایط توپوگرافی دشوار منطقه، با مدیریتی منسجم، حضور مؤثر نیروهای زمینی و پشتیبانی هوایی دقیق و حجم بالای مشارکت مردمی، بسیج سریع نیروها، و استفاده از تجهیزات سنگین و هوایی، این عملیات را به یکی از نمونه‌های موفق اطفای جنگل در سال‌های اخیر تبدیل کرده است.

گفت: با تشکیل تیم هدایت عملیاتی اطفا حریق با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کل کشور و معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی کشور در منطقه در همین راستا، طی دو مرحله اعزام نیرو و تجهیزات از استان‌های تهران، البرز، گلستان، گیلان و زنجان، گروه‌های عملیاتی مجهز و تازه‌نفس در منطقه حاضر و اقدام به مهار و اطفای حریق کردند و با تلاش مستمر نیروهای یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و یگان حفاظت محیط زیست، همکاری عوامل محلی و پشتیبانی دستگاه‌ها، آتش‌سوزی مهار و اطفا شد.

این مقام ارشد انتظامی افزود: در این عملیات حدود ۵۲۰ نفر مشارکت فعال داشته‌اند که شامل نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، آبخیزداری کشور و یگان حفاظت محیط زیست، نیروهای امدادی استان، داوطلبان محلی از جمله کوهنوردان، صخره نوردان و… گروه‌های مردمی آموزش دیده بودن و بدین منظور از چندین سورتی پرواز ۶ بالگرد جهت آبپاشی و هلیبرد نیرو استفاده شد، همچنین از ۲ فروند هواپیمای ایلیوشن با ظرفیت ۸۰ تن آب در هر چرخه نیز به منظور آبپاشی استفاده شد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در ادامه گفت: با توجه به کاهش شدید نزولات جوی و افزایش احتمال بروز حریق در جنگل‌ها و مراتع، از عموم شهروندان محترم درخواست می‌شود مانند گذشته یاری‌گر سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده و با رعایت کامل اصول ایمنی، از افروختن هرگونه آتش در عرصه‌های طبیعی خودداری کنند. بدیهی است در صورت ضرورت، صرفاً باید از محل‌های تعیین‌شده برای روشن کردن آتش جهت پخت‌وپز یا گرم‌کردن غذا استفاده شود.

سردار رضا بنی اسدی فر در پایان خاطر نشان کرد: همچنین از مردم شریف تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی و اداره حفاظت محیط‌زیست و سامانه ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی در سراسر کشور اطلاع‌رسانی کنند.