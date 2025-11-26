به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تشریح جزئیات اجرای طرح جدید مسکن استیجاری در پایتخت گفت: این طرح با هدف حمایت از زوجهای جوان و فراهم کردن دسترسی آسانتر آنان به واحدهای مسکونی مناسب در شهر تهران، به زودی وارد مرحله اجرا میشود.
وی افزود: طبق برنامهریزی انجامشده، دولت واحدهای مسکونی آماده را با استفاده از ظرفیت بانکها، نهادها و بخش خصوصی در مناطق متوسط تا پایین شهر تهران خریداری میکند. این واحدها با متراژهای مناسب و قیمت پایین، در قالب اجاره به زوجهای واجد شرایط واگذار خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بیان کرد: مدت زمان واگذاری واحدهای اجارهای دولت به زوجین بین حداقل یک سال تا حداکثر پنج سال تعیین شده است.
به گفته خالقی، این واحدها به زوجهایی اختصاص مییابد که حداکثر پنج سال از ازدواج آنها گذشته باشد؛ اقدامی که در راستای اجرای قانون حمایت از جمعیت و جوانی خانواده انجام میشود و هدف آن تسهیل شرایط سکونتی خانوادههای تازه تشکیل شده است.
