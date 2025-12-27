به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی تهران از افتتاح پروژه باند دوم محور قدیم تهران - قم در روز پنجشنبه، ۱۱ دی‌ماه با حضور وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت: علاوه بر این محور، پنج پروژه دیگر اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به پروژه‌های حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: مهم‌ترین پروژه افتتاحی در این بخش، احداث باند دوم محور قدیم تهران - قم است. این محور به‌عنوان بخش مهمی از مسیر ترانزیتی جنوب به شمال کشور، بنادر جنوبی را به مرکز و سایر مناطق شمالی و شمال‌غربی متصل می‌کند.

خالقی ادامه داد: ۵۰ کیلومتر از این مسیر در محدوده استان تهران قرار دارد که با توجه به اهمیت ویژه آن، بهسازی و احداث باند دوم در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: مسیر احداثی به‌عنوان باند دوم محور قدیم قم - تهران دارای عرض تمام‌شده ۱۱ متر و به‌صورت دو خطه است که با وجود مسیر فعلی، این محور به یک راه اصلی چهارخطه جداشده تبدیل شده است.

وی با اشاره به روند اجرای طرح گفت: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و از مجموع ۵۰ کیلومتر طرح در استان تهران، تاکنون ۲۰ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و ۲۰ کیلومتر دیگر از این مسیر که تأمین بخشی از اعتبار آن از محل مصوبات سفر رئیس جمهور انجام شده، اکنون آماده بهره‌برداری است.

خالقی در پایان خاطرنشان کرد: در همان روز، پروژه‌های خدمات روبنایی شامل ساختمان پزشکی قانونی شهرقدس، مجتمع فرهنگی هنری باقرشهر (ری) و همچنین پروژه‌های مسکن حمایتی شامل ۵۰۴ واحدی شهریار و ۴۰۸ واحدی رباط‌کریم نیز افتتاح خواهد شد.