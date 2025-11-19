به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه دومین نشست بینالمللی اتصال ریلی چین به اروپا، با «چین نی هونگ» وزیر مسکن و شهرسازی جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کرد.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد سرفصلهای جدید همکاری میان دو کشور در حوزه مسکن و ساختمان، برگزاری مستمر نشستهای دوجانبه را برای توسعه مناسبات و پیشبرد پروژههای مشترک ضروری دانست.
صادق با اشاره به اینکه چین از کشورهای پیشرفته در ساختوسازهای زیربنایی حملونقل و مسکن است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در تمامی زمینهها برای انتقال دانش و تجربیات چین در ساختوساز، توسعه شهری و مقاومسازی بناها آمادگی کامل دارد.
وی گفت: یادداشت تفاهم همکاری مسکن ایران و چین همزمان با سفر رئیسجمهور ایران به چین به امضای مقامات دو کشور خواهد رسید و مجموعه این دیدارها را سرآغازی برای ترسیم نقشه راه و تدوین چارچوبهای همکاری میان تهران و پکن در حوزه مسکن و ساختمان است.
اولویت همکاری در ساخت مسکن اجتماعی و استیجاری
وزیر راه و شهرسازی مشارکت در ساخت مسکن اجتماعی و مسکن استیجاری را یکی از مهمترین زمینههای همکاری میان دو کشور عنوان کرد و افزود: تسهیلات ممکن در این بخش در اختیار شرکتهای چینی علاقهمند قرار خواهد گرفت.
وی بر انتقال تجربیات و فنّاوریهای مرتبط با ساخت مسکن اجتماعی و مسکن صنعتی تأکید کرد و انتقال فناوری ساخت مسکن پیشساخته را از دیگر محورهای جدی همکاری میان ایران و چین برشمرد.
تقویت همکاریهای پژوهشی مشترک ایران و چین
صادق از همکاری مراکز تحقیقاتی دو کشور در حوزههای مسکن، شهرسازی و ساختمان بهعنوان یکی از محورهای مهم همکاری یادکرد و صدور گواهینامههای مشترک، توسعه پایدار نواحی شهری، ساختوساز با تأکید بر انرژیهای تجدیدپذیر و مدیریت منابع آب و همچنین مقاومسازی در برابر بلایای طبیعی و آتشسوزی از محورهای دیگر گفتگو با وزیر مسکن جمهوری خلق چین بود.
تدوین نقشه راه و برنامه اقدام مشترک
وزیر راه و شهرسازی در این نشست همچنین بر تبادل دانش درباره مدلهای موفق چینی در تلفیق حملونقل با توسعه شهری (Transit-Oriented Development) و تدوین نقشه راه و برنامه اقدام مشترک تأکید کرد.
دو طرف همچنین بر تبادل تجربیات و دانشی که چین در حوزه ساختوساز متناسب با تغییرات اقلیمی، مدیریت مصرف انرژی در ساختمانها و فناوریهای مرتبط با خانههای هوشمند و توسعه پایدار تأکید کردند و مقرر شد نقشه راه و برنامه اقدام در این زمینه تهیه شود.
نظر شما