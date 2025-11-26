به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، شبکه افق در تصمیمی جدید بخشی ویژه به زبان عبری را در برنامه «به افق فلسطین» اختصاص داده است. این تصمیم با توجه به افزایش قابل‌توجه میزان رصد و پیگیری این برنامه در سرزمین‌های اشغالی اتخاذ شده است. مخاطب اصلی این بخش ویژه عبری، شهرک‌نشینان هستند و قسمت اول آن نیز به موضوع مسکن در سرزمین‌های اشغالی پرداخته بود.

«به افق فلسطین» به تازگی اعلام کرده بود که برنامه را با زیرنویس عبری پخش می‌کند و حالا بخشی از برنامه به زبان عبری پخش می‌شود.

«به افق فلسطین» که به تهیه‌کنندگی سیدهاشم موسوی از اواخر مهرماه ۱۴۰۲ و هم‌زمان با آغاز عملیات «طوفان الاقصی» روی آنتن رفته، تلاش دارد تحولات مربوط به فلسطین و محور مقاومت را با رویکردی تحلیلی و دقیق بررسی کند و پاسخگوی پرسش‌های مخاطبان درباره ابعاد مختلف این رخدادها باشد.

این برنامه با حضور کارشناسان و با اجرای سیدحسین حسینی و سیدساسان رئیسیان، هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ به صورت زنده پخش می‌شود و به واکاوی زوایای سیاسی، نظامی و اجتماعی مقاومت مردم فلسطین می‌پردازد.