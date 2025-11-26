«بصیرت و اخلاص» سلاح بسیج در میدان ولایتمداری

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی ظهر چهارشنبه در رزمایش بزرگ اقتدار بسیجیان استان سمنان در شاهرود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سههزار شهید استان بهویژه یک هزار و ۷۰۰ شهید شاهرود و تبریک روز بسیج گفت: دلاورمردان بسیجی در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی بویژه هشتسال دفاع مقدس نقشی ماندگار و بهیادماندنی ایفا کردند.
امام جمعه سمنان با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد بسیج گفت: بصیرتافزایی یکی از مطالبات ایشان از بسیجیان است که باید با پاسداشت ارزشهای بسیج و ترویج آن همراه شود.
مطیعی با بیان اینکه مقام معظم رهبری «اخلاص» را دیگر ویژگی بسیجیان دانستهاند، افزود: بسیج مخلص ترین لشکر الهی است که ثمرات آن اقصی نقاط جهان را دربرگرفته است.
وی با ذکر نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: شهید سلیمانی به یکی از فرماندهان سپاه گفته بود اخلاص و توکل رمز صعود و تعالی است.
امام جمعه سمنان ادامه داد: مقام معظم رهبری همچنین بههنگام و بهاندازه بودن را دیگر ویژگی بسیج عنوان فرمودند که جلوههای آنرا در عزم و اراده نیروهای مسلح و صبر و ایستادگی ملت بزرگ ایران در جریان جنگ تحمیلی دوازده روزه مشاهده کردیم.
مطیعی حضور مؤثر در بزنگاهها و مقاطع حساس را ویژگی ممتاز و برجسته بسیج عنوان کرد و گفت: وقتی مالک اشتر در آستانه فتح خیمه معاویه، از فرمان امیرالمؤمنین علی (ع) برای بازگشت مطلع شد، بدون کوچکترین وقفهای، عرصه را ترک کرد و به سوی ایشان شتافت.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با آرزوی سربلندی برای بسیجیان سراسر کشور، به ولایتمداری حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره و خاطرنشان کرد: تبعیت محض از ولایتفقیه و فرماندهی معظم کل قوا سرلوحه کار بسیجیان عزیز باشد.
