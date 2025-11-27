مطیعی: «کادرسازی و کرسی آزاداندیشی» رویکردهای اصلی بسیج دانشگاهی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام‌مرتضی مطیعی شامگاه پنجشنبه در دیدار دانشجویان و فعالان بسیج دانشجویی در دفتر خود با اشاره به تعداد بالای دانشجویان استان و تاکید بر لزوم افزایش ظرفیت‌های انسانی و مردمی بسیج دانشجویی گفت: برگزاری جلسات و مراسم خاص و درون سازمانی برای جذب نیروی انسانی کافی نیست، بسیج باید برون‌گراتر و تاثیرگذارتر عمل کند. این ظرفیت‌ها با برنامه‌ریزی و بررسی‌های میدانی عمیق‌تر قابلیت استفاده پیدا خواهد کرد.

وی برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی با محوریت بسیج دانشجویی را مغتنم دانست و با اشاره به نیاز به ارتباط‌گیری مؤثر بسیج دانشجویی با عموم جامعه بویژه دانشجویان اظهار کرد: جلساتی که با اجتماعات دانشجویی و دانش‌آموزی برنامه‌ریزی و برگزار می‌شوند بسیار مؤثرتر از جلساتی هستند که با مسئولان اجرایی دانشگاه‌ها رقم می‌خورند.

امام جمعه سمنان با بیان لزوم سازمان‌دهی نیروهای انسانی و شناسایی ظرفیت‌های بسیج در دانشگاه‌ها گفت: گاهی فعال‌ترین افرادی که در بسیج دانشگاه‌ها حضور دارند، به سختی در محیط دانشگاه قابل شناسایی هستند و این افراد به دلیل عدم سازماندهی مناسب، ظرفیت واقعی خود را آشکار نمی‌کنند و مورد غفلت واقع می‌شوند.

مطیعی دو تکلیف مهم را برای بسیج طلاب و دانشجویی مورد تاکید قرار داد و گفت: اول خودسازی در تمام امور و دوم دیگرسازی از مهم‌ترین مسائلی است که هر بسیجی باید مستمرا به آن بپردازد. خودسازی یعنی هر بسیجی در زمینه شغلی یا درسی خود، جزو نفرات برتر باشد و در عرصه‌های مختلف بدرخشد تا دایره اثرگذاری خود را افزایش دهد نه آنکه از لحاظ علمی در رتبه‌های پایین قرار داشته باشد!

وی با اشاره به تحصیل دانشجویان خارج از کشور در سطح دانشگاه‌های استان گفت: دیگرسازی به معنی تأثیرگذاری بر جامعه مخاطبان بیرونی است. این تکلیف در دانشگاه‌ها و حوزه‌های استان به واسطه حضور مهمانانی از کشورهای اسلامی همسایه چندین برابر حساس‌تر و پراهمیت‌تر است چراکه می‌توانند فرهنگ و ارزش‌های اسلامی ایرانی را به آن سوی مرزها ببرند!

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در پایان با اشاره به تحصیل طلابی از ۱۲۰ کشور در «جامعة المصطفی» گفت: این افراد که در کشور خود از جایگاه علمی و اجتماعی بالایی برخوردارند، در زمره افراد مؤثر آنجا قرار دارند و می‌توانند نظام جمهوری اسلامی ایران را به نحوی شایسته معرفی کنند.

مطیعی ادامه داد: برخی از این ظرفیت‌ها، به خصوص تحصیل دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های استان مورد غفلت واقع شده که امیدواریم در دیدارهای آینده گزارش مطلوبی در خصوص نحوه استفاده از این ظرفیت‌ها ارائه شود.