به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی کاظمی ظهر چهارشنبه در گردهمایی بزرگ بسیجیان شهرستان شفت با اشاره به سابقه طولانی فعالیت خود در عرصه بسیج اظهار کرد: لذتبخشترین عنوان برای من، عنوان جانباز و بسیجی است. سالها در جلسات سیاسی و اجتماعی حضور داشتیم و لحظهای از این مسیر غفلت نکردیم؛ هرچند بسیاری از استعدادهای بزرگ در حوزه رها کردند، اما ما در عرصهای ماندیم که در آن تفنگ و قلم در یک مسیر قرار میگیرد.
وی با اشاره به فعالیتهای فکری و مطالعاتی خود افزود: وقتی از من پرسیدند روزی چند ساعت مطالعه دارید، گفتم سوال اشتباه است؛ بپرسید غیر از مطالعه چه میکنم. تمام وقت من صرف پژوهشهای دقیق درباره آسیبهای انقلاب و ساختارهای تشکیلاتی میشود و البته وظایف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز مرتب دنبال میشود.
آیتالله کاظمی در ادامه با اشاره به ویژگیهای مجلس خبرگان گفت: خبرگان فقط در دو جلسه علنی خلاصه نمیشود. بخش عمده کار در کمیسیونها است؛ برخلاف آنچه در تلویزیون نشان داده میشود، کار کارشناسی و جلسات مستمر در تهران جریان دارد.
اشاراتی به بزرگان عرفان و جایگاه رهبری
نماینده گیلان در خبرگان رهبری با ذکر نمونههایی از سخنان علمای بزرگ درباره ولایت فقیه اظهار داشت: علامه طباطبایی فرمودهاند که آقای حسنزاده را جز امام زمان (عج) کسی نشناخت. مرحوم آیتالله بهاءالدینی نیز در مواردی خطاب به بزرگان حوزه فرموده بودند که فرشتگان در نماز برخی اولیای خدا حضور مییابند.
آیتالله کاظمی افزود: علامه حسنزاده آملی خدمت رهبر معظم انقلاب دو زانو نشستند و ایشان را «مولای من» خطاب کردند. جمله مشهورشان این است: گوش شما به رهبری باشد، گوش رهبری به دهان امام زمان است.
وی ادامه داد: در نشریه پرتو سخن در سال ۱۳۹۰ جملهای منتشر شد که علامه حسنزاده فرمودند: به هر سوی آسمان رفتم، خامنهای را دیدم؛ باید قنبر خامنهای کبیر بود.
«سد ولایت» در برابر دشمنان
آیتالله کاظمی با اشاره به جایگاه رهبری در معادلات جهانی گفت: اینکه عارفی بتواند بیمار شفا دهد یا امری غیرعادی رخ دهد، مهم نیست؛ اینها امور معمولی است. مهم این است که همه عالم کفر و تمام شیاطین انس و جن پشت سد محکمی به نام «خامنهای» متوقف شدهاند.
آیتالله کاظمی با اشاره به آرمانهای انقلابی خود گفت: به رهبر معظم انقلاب عرض کردم که مشتاقم در راه اسلام و گفتمان امام و رهبری چنان پیش برویم که دشمن از ما عصبانی شود و گلولههایی مانند گلولههای شهید آیت بر سینهمان بنشیند. اینکه چرا برخی جریانها شهید نمیدهند، دلیلش این است که دشمن از آنها عصبانی نیست.
نقش رهبری در معادلات بینالمللی
وی با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه اسبق آمریکا گفت: او اذعان داشت که رهبر ایران میتواند نقشههایی را که بهترینها ماهها و سالها طراحی کردهاند، با یک سخنرانی برهم بزند. این جایگاه ولایت است.
آیتالله کاظمی در پایان شخصیت سید حسن نصرالله را نیز مورد تقدیر قرار داد و اضافه کرد: در میان همه کسانی که تاکنون دیدهام، همواره این سوال برایم مطرح بود که چرا شخصیت سید حسن نصرالله اینگونه متأثر از رهبر انقلاب است و چرا اینقدر به ولایت عشق میورزد.
