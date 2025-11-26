  1. استانها
  2. مازندران
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۶

۱۴۹۰ هکتار کلزاکاری در میاندورود انجام شد

میاندورود - مدیر جهاد کشاورزی میاندورود از کشت هزار و ۴۹۱ هکتار کلزا در این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون سطح سبز این محصول به هزار و ۳۸۶ هکتار رسیده است.

فاطمه عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر از کشت ۱۴۹۱ هکتار کلزا در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد که تاکنون سطح سبز این محصول به ۱۳۸۶ هکتار رسیده است.

عباس‌پو با اشاره به اقدامات حمایتی از کشاورزان گفت: برای توسعه کشت کلزا و پشتیبانی از کشاورزان، تاکنون هفت هزار و ۳۲۸ کیلوگرم بذر بین بهره‌برداران توزیع شده است.

وی افزود: انواع بذرهای زمستانه شامل ارقام نپتون، ناپالی، گابریلا و اکاپی و بذرهای بهاره شامل مهتاب، ظفر، هایولا ۵۰ و RGS در میان کشاورزان توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود تصریح کرد: این اقدامات با هدف توسعه کشت دانه‌های روغنی و تنوع بخشی به الگوی کشت شهرستان انجام شده و انتظار می‌رود با پیگیری مستمر کارشناسان، عملکرد واحد سطح و کیفیت محصول کلزا بهبود یابد.

