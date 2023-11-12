سطح زیر کشت کلزا در استان ایلام به ۹ هزار هکتار رسید

آذرنوش عموزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سطح زیرکشت دانه‌های روغنی کلزا در استان ایلام طی سال گذشته ۳ هزار هکتار بوده که با ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار افزایش امسال به هشت هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده است.

وی افزود: برای کشت کلزا ۲۵۰ دستگاه ماشین آلات مخصوص در سطح استان به کار گرفته و حدود ۶۰ تن بذر کلزا نیز در بین کشاورزان توزیع شده است.

وی تصریح کرد: در راستای توسعه کشت کلزا در سطح شهرستان دره شهر نیز حدود یک هزار هکتار با کشاورزان قرارداد منعقد شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی ایلام تصریح کرد: بذر کلزا نیز بین آنها توزیع شده که نسبت به سال گذشته افزایش ۱۰ برابری یافته است.

وی ادامه داد: کلزا کشت جایگزین گندم است از نظر عملکردی تناژ بهتری نسبت به گندم، آفات و نیاز آبی کمتری نیز دارد، خرید این محصولی نیز تضمینی است.

عموزاده اضافه کرد: از مزایای کشت کلزا اینکه علف‌های هرز را کم می‌کند و بقایای مانده در زمین به یک کود بسیار مفید تبدیل خواهد شد، مزایایی که باعث افزایش سطح زیر کشت این محصول استراتژیک در استان شده است.

وی بیان داشت: تاکنون در سال جاری حدود ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان به کشت کلزا اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار افزایش پیدا کرده و پیش بینی می‌شود تا ۹ هزار هکتار این سطح افزایش پیدا کند.

استان‌های خوزستان، فارس، گلستان و ایلام از عمده ترین استان‌های تولیدکننده دانه روغنی کلزا هستند، امسال نیز ۱۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور زیر کشت کلزا رفته که پیش بینی می‌شود ۳۰۶ هزار تن دانه روغنی کلزا برداشت شود.