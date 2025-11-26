به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ بسیج حقوق‌دانان استان تهران، بعد از ظهر چهارشنبه، با محور «ترویج فرهنگ صلح و سازش» در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم‌الحسنی (ع) و با حضور گسترده جمعی از مسئولان، قضات، وکلا، خیرین و فعالان عرصه حقوق و عدالت برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام صادقی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان توسعه و حل اختلاف کشور، سردار شمخانی معاون حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح، شاه‌محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و حبیبی نایب‌رئیس این کانون، با اشاره به ضرورت تقویت رویکردهای مسالمت‌آمیز در حل اختلافات، بر نقش وکلا، حقوق‌دانان و حقوق‌یاران مصلح در گسترش فرهنگ گفت‌وگو، همدلی و کاهش پرونده‌های قضائی تأکید کردند.

در بخش‌هایی از این برنامه، از سه خانواده معظم شهدا تجلیل شد و جمعی از بسیجیان فعال و حقوق‌یاران مصلح استان تهران مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنین احکام رؤسای صلح و سازش در تمامی شهرستان‌های استان تهران توسط حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی و سایر مسئولین به نمایندگان معرفی شده اهدا شد.

مسئولان برگزاری این رویداد، اعطای این احکام را اقدامی مؤثر در مسیر نهادینه‌سازی شیوه‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف در جامعه و گامی مهم در کاهش مرافعات حقوقی و تقویت انسجام اجتماعی عنوان کردند.

این مراسم با استقبال گسترده فعالان حوزه حقوق و عدالت برگزار و به عنوان نمادی از وحدت جامعه حقوقی کشور در مسیر توسعه فرهنگ صلح و گذشت ارزیابی شد.