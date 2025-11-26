جلیلی: بسیج در جامعه روایت درست و دقیق جنگ ۱۲ روزه را تبیین کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد جلیلی روز چهارشنبه در اجماع بزرگ بسیجیان مهاباد، اظهار کرد: بسیج باید در جامعه روایت درست و دقیق جنگ ۱۲ روزه را تبیین کند تا نسل‌های بعدی درک کنند که تجاوز دشمن تنها به زیرساخت‌های هسته‌ای و منابع مادی کشور محدود نبود، بلکه هدف آنان تضعیف اعتماد ملی و سرمایه‌های معنوی مردم بود.

وی با بیان اینکه حضور و مشارکت بسیج در میدان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، روند نبرد را به نفع کشورمان تغییر داد و نیروهای بسیج نقش بی بدیلی ایفا کردند، ادامه داد: ورود بسیج به بازرسی‌ها، کنترل مسیرها و حضور مستمر در میدان، باعث شد دشمن نتواند اهداف خود را عملی کند.

حجت الاسلام جلیلی با بیان اینکه آمار حملات ریزپرنده ها و پهپادها تنها چند روز پس از شروع جنگ و ورود بسیجان کاهش یافت، افزود: این اقدام تنها یکی از برکات حضور بسیج در عرصه نبرد بود و امروز نیز نقش این نیرو در دوران پس از جنگ همچنان تعیین‌کننده است.

نماینده ولی‌فقیه در قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) گفت: با بیان اینکه کشور در دوران جنگ با ۱۲ سرویس امنیتی دشمن روبرو بود، ادامه داد: دشمن تمامی توان خود را برای ایجاد آشوب، بهره‌برداری از غفلت برخی افراد و فشار بر کشور به میدان آورد، اما با هدایت‌های حکیمانه رهبری و هوشیاری مردم، برنامه‌های آنان با شکست مواجه شد.

وی تاکید کرد: نیروی بسیجی از دل مردم برخواسته و همواره در خدمت آنان است. این نیرو از ابتدای انقلاب اسلامی با محوریت مردم شکل گرفته و امروز نیز نقش آن در حفاظت از کشور، تداوم امنیت و مقابله با تهدیدها همچنان کلیدی است.

دستاوردهای بسیج باید به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود

حجت الاسلام جلیلی همچنین افزود: تبیین دستاوردهای بسیج در دوران جنگ ۱۲ روزه و از ابتدای شکل گیری تاکنون و نقش آنان در بازگرداندن معادلات نبرد به نفع کشور، باید به یک فرهنگ نهادینه شده در جامعه تبدیل شود تا ارزش‌های ایثار، حضور در میدان و بسیجی بودن برای نسل‌های آینده الگو قرار گیرد.

فرماندار ویژه مهاباد هم در این اجماع گفت: تشکیل نیروی بسیجی علاوه بر ضرورت زمانی در دوران جنگ تحمیلی، نشان‌دهنده تیزهوشی و هوشیاری رهبر کبیر انقلاب بود تا مردم در چرخه انقلاب حفظ شوند.

محمدصادق امیرعشایری با بیان اینکه بسیج به‌طور کامل در انجام مأموریت خود موفق بوده است، افزود: این نیروی مردمی به عنوان یک رفتار اجتماعی، نه تنها به ساختن ایران آینده کمک می‌کند، بلکه تقویت هویت ملی و استحکام بخشیدن به انسجام ملی و عبور از بحران‌ها را نیز امکان‌پذیر می‌سازد.

وی با اشاره به ارزش و تجربه‌های جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: این تجربه‌ها با دوران هشت سال دفاع مقدس برابری کرده و نشان می‌دهد نیروهای بسیجی و مردم محور نه تنها در میدان جنگ، بلکه در عرصه‌های فراتر نیز نقش‌آفرینی کرده‌اند.

امیرعشایری تاکید کرد: پس از جنگ نیز تنها بازسازی زیرساخت‌ها اهمیت نداشته، بلکه بسیج می‌تواند با تداوم انسجام ملی و تقویت وحدت اجتماعی، در دوران بازسازی و توسعه نیز نقش مؤثری ایفا کند.