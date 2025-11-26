ممنوعیت صیادی در مازندران؛ زلزله گزنک خسارت نداشت

حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عبور موجی از تراز میانی جو، زمان افزود: در اثر این سامانه، وزش باد نسبتاً شدید از سمت شمال و شمال شرقی با بیشینه سرعت ۱۲ متر بر ثانیه (۴۳ کیلومتر بر ساعت) و مواج شدن دریا با ارتفاع موج تا ۰.۷ متر و حداکثر ۱.۲ متر پیشبینی میشود.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران تاکید کرد: این شرایط میتواند منجر به احتمال غرق شدن قایقها و شناورهای گردشگری و صیادی شود.
وی ضمن توصیه به پرهیز از هرگونه فعالیت دریایی، افزود: قایقرانی، فعالیتهای گردشگری و صیادی در این مدت ممنوع است.
وی از وقوع زمینلرزهای به بزرگی ۳.۳ ریشتر در عمق ۹ کیلومتری زمین در منطقه گزنگ خبر داد و گفت: این حادثه که صبح امروز رخ داد خسارتی نداشته است.
