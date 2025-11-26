موج اخیر آنفلوانزا در مشهد کنترل شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در روزهای اخیر، مشهد شاهد کاهش محسوس موارد ابتلاء به آنفلوانزا و بیماریهای حاد تنفسی بوده است؛ کاهشی که همزمان با اجرای مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه از سوی نهادهای آموزشی و بهداشتی رخ داده و موجی از امید را در میان شهروندان و کادر درمان ایجاد کرده است. این روند نزولی پس از هفتههایی از افزایش آمار ابتلاء، بستری و مراجعات سرپایی ثبت شده و نشان میدهد که مداخلات اخیر توانسته مسیر همهگیری را در این کلانشهر کنترل کند.
شاخصهای بیماریابی و گزارشهای مراکز درمانی بیانگر آن است که سرعت انتقال ویروس طی دو روز اخیر کاهش قابل توجهی داشته است. کاهش تعداد نمونههای مثبت، بهویژه در گروههای سنی پرخطر و دانشآموزان، نشان میدهد که محدودسازی تماسهای اجتماعی، بهویژه در محیطهای آموزشی، تأثیر جدی بر مهار چرخه انتقال داشته است.
با تصمیم به غیرحضوری شدن فعالیت مدارس و اعمال توصیههای بهداشتی، الگوی تماس جمعیتی کودکان و نوجوانان تغییر کرده و از نقش آنها در گردش ویروس کاسته شده است. اجرای همزمان راهبردهای آموزشی، اطلاعرسانی عمومی و تقویت مراقبتهای فردی در خانوادهها نیز در این کاهش مؤثر بوده است.
در کنار اقدامات آموزشی، بیمارستانهای مشهد نیز طی روزهای اخیر کاهش مراجعات بیماران حاد تنفسی را گزارش کردهاند. کاهش فشار بر بخشهای بستری و مراقبت ویژه، امکان بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی و مدیریت بهتر منابع را فراهم کرده است.
روند فعلی را نتیجهای از بلوغ نظام مراقبت بیماریهای واگیردار در مشهد و همکاری بخشهای مختلف جامعه میدانند. از نظر آنها، همافزایی میان مردم، مدارس و نهادهای بهداشت عمومی، مهمترین عامل در کنترل موج اخیر بوده است.
با این حال، کاهش آمارها به معنای پایان خطر نیست. مسئولان بهداشت تأکید میکنند که بیماریهای تنفسی رفتار نوسانی دارند و در صورت کاهش رعایت پروتکلها، امکان بازگشت روند افزایشی وجود دارد. از این رو، پایش دقیق وضعیت و تداوم مداخلات پیشگیرانه همچنان ضرورت دارد.
روند کاهشی آنفلوانزا در مشهد
زهرا نهبندانی، رئیس گروه مبارزه با بیماریهای واگیردار دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش چشمگیر موارد مثبت آنفلوانزا و بستری بیماران حاد تنفسی در مشهد خبر داد و اقدامات اخیر از جمله تعطیلی مدارس را مؤثر دانست.
رئیس گروه مبارزه با بیماریهای واگیردار دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: پس از تصمیم به غیرحضوری شدن مدارس و انجام مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه، روند ابتلاء به آنفلوانزا در مشهد رو به کاهش گذاشته است.
وی افزود: آمار نمونههای مثبت آنفلوانزا طی دو روز گذشته کاهش محسوسی داشته و این نشان میدهد که اقدامات انجام شده، به ویژه محدودیت حضور دانشآموزان در مدارس، نقش مهمی در کاهش شیوع بیماری ایفا کرده است.
نهبندانی همچنین به وضعیت بیمارستانها اشاره کرد و گفت: تعداد بستریهای بیماران حاد تنفسی در بیمارستانهای مشهد طی دو روز اخیر کاهشی بوده است، که این موضوع امیدبخش و نشاندهنده اثرگذاری تدابیر پیشگیرانه است.
رئیس گروه مبارزه با بیماریهای واگیردار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر ادامه رعایت پروتکلهای بهداشتی و مراقبتهای فردی، از شهروندان خواست در صورت بروز علائم تنفسی شدید، به مراکز درمانی مراجعه کنند و ضمن رعایت توصیههای بهداشتی، از حضور در تجمعات غیرضروری خودداری کنند.
وی همچنین هشدار داد: با وجود کاهش موارد ابتلاء، هنوز امکان افزایش دوباره شیوع بیماری در صورت رعایت نکردن دستورالعملها وجود دارد و ضروری است خانوادهها و مدارس همچنان نکات بهداشتی را جدی بگیرند.
راهکارهای طب سنتی برای مقابله با آلودگی هوا و فصل آنفولانزا
فاطمه ساجدی، متخصص طب ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به همزمانی فصل آنفولانزا و افزایش آلودگی هوا اظهار کرد: در طب سنتی، شش عامل اصلی برای حفظ سلامتی تعریف شده است؛ تغذیه، خواب، ورزش و استراحت، روحیه، دفع مواد زائد و کیفیت هوا. از میان این عوامل، هوا نقش بسیار مهمی در سلامت بدن دارد و آلودگی آن میتواند سه عضو حیاتی بدن یعنی قلب، مغز و کبد را تحت تأثیر قرار دهد. تضعیف این اعضا باعث میشود کل بدن در برابر بیماریها آسیبپذیر شود.
متخصص طب ایرانی ادامه داد: آلودگی هوا در منابع طب سنتی با عنوان «هوای وبایی» شناخته شده و توصیههایی برای کاهش اثرات آن وجود دارد. امروزه میدانیم که ذرات آلاینده و رادیکالهای آزاد باعث آسیب به ریه و سایر سلولهای بدن میشوند و سیستم ایمنی را ضعیف میکنند.
وی در مورد توصیههای غذایی گفت: طب سنتی دو دسته دستورالعمل دارد؛ یک سری غذاها و خوراکیها که مصرف آنها توصیه میشود و گروهی که باید پرهیز شود. در فصل پاییز و شرایط آلودگی هوا، بهتر است از پرخوری، آب بسیار سرد، غذاهای سرخ کردنی، فست فود، کلهپاچه، ماکارونی و لازانیا پرهیز شود. توصیه میشود غذاهای ترش، کمچرب و سبک مصرف شود و گوشتهای پرنده کوچک مانند کبک و مرغ به همراه ادویههایی مثل دارچین مصرف شوند.
ساجدی افزود: میوههایی مانند سیب، انار، پرتقال، لیمو شیرین و نارگیل برای این فصل مناسب هستند. همچنین سوپها و آشهای پر سبزی با موادی مثل جو، کدو، هویج، شلغم، اسفناج، گشنیز، سیر، پیاز و شوید میتوانند سیستم ایمنی را تقویت کنند. شربتهایی مانند سکنجبین و «آبجوی طبی» نیز از جمله نوشیدنیهای توصیه شده هستند.
متخصص طب ایرانی با بیان نقش گیاهان دارویی گفت: آویشن، زنجبیل، دارچین، زردچوبه و اسفند میتوانند اثرات آلودگی هوا را کاهش دهند، اما مصرف طولانیمدت آنها ممکن است سیستم ایمنی را تضعیف کند. استفاده موضعی و محدود، مانند دمنوش یا دود کردن، روش مناسبی است.
وی در خصوص تنظیم رژیم غذایی بر اساس مزاج افراد توضیح داد: افرادی با مزاج بلغم (سرد و تر) باید مایعات کمتر مصرف کنند و سیر و پیاز را در برنامه غذایی خود داشته باشند. افراد با مزاج صفرا (گرم و خشک) میتوانند مایعات ترش و خنک مصرف کنند، و افرادی با مزاج سوداوی (سرد و خشک) از بادام و روغن بادام بهره ببرند. افراد دموی (گرم و تر) باید از ادویههای تند و غذاهای شیرین و چرب پرهیز کنند.
ساجدی توصیه کرد: در روزهایی که شاخص آلودگی هوا بالاست، بهتر است از منزل خارج نشوید و در صورت ضرورت از ماسک استفاده کنید. همچنین حضور سرکه، سیر و پیاز در خانه و دود کردن اسپند، کندور و پوست خشک مرکبات به بهبود کیفیت هوا کمک میکند.
متخصص طب ایرانی با اشاره به مراقبتهای تکمیلی گفت: حمام با آب ولرم، استفاده از عطرهای مناسب با مزاج، تمرین تنفس عمیق صبحگاهی و تقویت ریهها با غذاها و نوشیدنیهای توصیه شده، از جمله اقدامات ساده و مؤثر برای مقابله با آلودگی هوا و پیشگیری از بیماریهاست.
کاهش آنفلوانزا در مشهد تداوم مراقبت را میطلبد
با وجود آنکه مشهد در حال تجربه یک دوره آرامش نسبی در زمینه آنفلوانزا است، این بهبود شکننده بوده و نیازمند مراقبت مستمر است. بازگشت رفتارهای پرخطر، حضور در تجمعات غیرضروری یا بیتوجهی به دستورالعملهای بهداشتی میتواند بار دیگر زمینه افزایش موارد ابتلاء را فراهم کند.
از سوی دیگر، شرایط فصلی و همزمانی آلودگی هوا با موج بیماریهای تنفسی، همچنان یک عامل تهدیدکننده محسوب میشود. هوای آلوده میتواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و آسیبپذیری در برابر ویروسها را افزایش دهد. بنابراین، رعایت توصیههای حفاظتی در روزهای آلوده اهمیت ویژهای دارد.
تغذیه مناسب، کاهش استرس، پرهیز از غذاهای سنگین و رعایت بهداشت فردی میتواند به نقشآفرینی هرچه بیشتر مردم در کنترل بیماری کمک کند.
همچنین توصیه میشود خانوادهها در صورت مشاهده علائم شدید تنفسی، بهویژه در کودکان و سالمندان، به مراکز درمانی مراجعه کنند تا از بروز موارد پیچیده و بستری جلوگیری شود. تشخیص زودهنگام و درمان مناسب همچنان مهمترین ابزارهای جلوگیری از بدحال شدن بیماران است.
مدارس و مراکز آموزشی نیز با ادامه رعایت پروتکلها و نظارت مستمر میتوانند نقش برجسته خود را در حفظ وضعیت فعلی ایفا کنند. اجرای دقیق دستورالعملها در این مراکز میتواند مانع از آغاز دوباره زنجیره انتقال شود.
روند کاهشی آنفلوانزا در مشهد نشانهای مثبت از اثربخشی مداخلات بهداشتی و همکاری اجتماعی است؛ اما تثبیت این دستاورد، نیازمند تداوم هوشیاری، مراقبت فردی و هماهنگی میان نهادهای مسئول است. استمرار این الگو میتواند تجربهای موفق برای مدیریت بیماریهای تنفسی در فصلهای سرد سال باشد.
