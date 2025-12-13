نهبندانی: آمار ابتلا به آنفلوانزا در مشهد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نهبندانی اظهار کرد: طی دو هفته اخیر، از ۵ آذرماه تاکنون، آمار ابتلاء به آنفلوانزادر بخش‌های سرپایی و بستری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد روند کاهشی داشته است.

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به شرایط آب‌وهوایی و پیش‌بینی‌های اپیدمیولوژیک افزود: با وجود کاهش فعلی موارد ابتلاء، احتمال بروز پیک دوم آنفلوانزا در اواخر دی‌ماه ۱۴۰۴ وجود دارد.

وی تأکید کرد: رعایت موازین و پروتکل‌های بهداشتی، به‌ویژه در گروه‌های پرخطر، برای پیشگیری از افزایش مجدد موارد ابتلاء ضروری است و شهروندان باید همچنان توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.