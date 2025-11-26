وضعیت امنیتی و پیشگیری از سرقت در کهگیلویه و بویراحمد بسیار مطلوب است

سردار احمدرضا رادان عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در یاسوج با اشاره به ارزیابی اقدامات انجامشده در اولویتهای ششگانه پلیس در کهگیلویه بویراحمد، اظهار کرد: خوشبختانه وضعیت استان در تمامی این اولویتها بسیار خوب و قابل قبول است و در برخی از شاخصها حتی از استانهای دیگر نیز پیشی گرفته است.
وی با اشاره به حوزه پیشگیری از سرقت، بیان کرد: در این حوزه، وضعیت استان بسیار مطلوب است و حتی در شاخص کشوری نیز وضعیت قابل توجهی دارد.
فرمانده کل انتظامی کشور در حوزه کشف سرقتها و جلوگیری از وقوع آنها، عملکرد استان را همچنان مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد.
وی عملکرد استان در کاهش تصادفات و تلفات ناشی از تصادفات نیز اشاره کرد و افزود: کهگیلویه و بویراحمد یکی از استانهای پیشرو در کاهش تصادفات و تلفات جادهای بوده و در این رابطه استان مورد توجه قرار گرفته البته باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا این شاخصها حفظ شود، چرا که نگهداری این وضعیت به مراتب دشوارتر از رسیدن به آن است.
سردار رادان همچنین بر لزوم حفظ وضعیت موجود در اولویتهای ششگانه تأکید کرد و گفت: با همت و تلاشهای شبانهروزی همکاران و همکاری مردم استان با نیروی انتظامی، به نظر میرسد که تحقق اهداف تعیین شده در این اولویتها امکانپذیر بوده و در کنار این مسائل مربوط به افزایش توان پلیس و اجرای مأموریتهای پلیس در خدمترسانی به مردم از دیگر محورهای مهم ما است.
وی در ادامه به پروژههای زیرساختی و توسعهای انتظامی اشاره کرد و بیان کرد: این امکانات نه تنها در ارتقا سطح آمادگی پلیس مؤثر است بلکه در ایجاد همبستگی و افزایش رضایت همکاران و خانوادههایشان نیز تأثیرگذار خواهد بود.
فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به همکاری نزدیک مردم استان کهگیلویه و بویراحمد با مجموعه انتظامی، اضافه کرد: با حضور فعال مردم و همدلی بینظیری که در این استان مشاهده میشود، بهطور قطع، تحقق اهداف پلیس در تراز افق ششگانه ممکن خواهد بود و استان در زمینههای مختلف همچنان در مسیر پیشرفت قرار دارد.
