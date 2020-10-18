ارتقای شاخص های امنیت در گیلان/ برقراری ۷۴۰ هزار تماس با ۱۱۰

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله ملکی امروز (یکشنبه) در حاشیه مراسم آغاز هفته نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس اولویت‌های ۹ گانه ابلاغی از سوی ناجا استان گیلان در بسیاری از شاخص‌های امنیتی ارتقا یافته است.

وی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه، پیشگیری از بروز جرایم اجتماعی، کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای و تقویت تعامل مردم با نیروی انتظامی را از جمع این اولویت‌ها عنوان کرد و افزود: امسال در مقایسه با سال گذشته در حوزه کشفیات مواد مخدر با رشد ۶۹ درصدی مواجه هستیم.

فرماندهی انتظامی گیلان در ادامه با بیان اینکه در حوزه کشف سلاح نیز افزایش ۵۳ درصدی داشته‌ایم، گفت: همچنین با اقدامات انجام شده شاهد کاهش ۱۲ درصدی وقوع سرقت، کاهش ۶۰ درصدی آمار تلفات جاده‌ای، کاهش ۱۳ درصدی تصادفات منجر به فوت بوده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۷۴۰ هزار تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ استان گیلان برقرار شده است، تصریح کرد: ۳۳۰ هزار تماس منجر به انجام عملیات‌های مرتبط با برقراری نظم و امنیت و مقابله با اخلال گران شده است.