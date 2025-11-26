معاون رئیس جمهور یک مدرسه در عسلویه افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع استاندار بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح مدرسه فاطمه زهرا (س) در عسلویه که با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد اظهار داشت: تلاش در راستای توسعه عدالت در فضای آموزشی مورد عنایت رئیس‌جمهوری بوده که در استان بوشهر اقدامات خوبی در این عرصه انجام شده است.

وی افزود: مدرسه فاطمه زهرا (س) که اکنون به بهره‌برداری رسید در همین دولت در قالب نهضت ملی مدرسه‌سازی کلنگ‌زنی شده و امروز در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

ارسلان زارع با تاکید بر تسریع در اجرای طرح نهضت مدرسه‌سازی در استان بوشهر خاطر نشان کرد: سرانه آموزشی بوشهر ۶.۵ متر مربع است و مقرر شده تا سال ۱۴۰۶ تعداد ۸۱۶ کلاس درس جدید در استان بوشهر احداث شود و سرانه آموزشی استان را به ۸.۳ مترمربع برسانیم.

زارع تاکید کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تا پیش از مهرماه سال جاری، ۲۱۴ کلاس درس را به بهره‌برداری رساندیم و با تکمیل سایر پروژه‌های مدرسه‌سازی، سرانه آموزشی استان رشد قابل توجهی پیدا می‌کند.