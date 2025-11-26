معاون رئیس جمهور یک طرح پتروشیمی را در عسلویه افتتاح کرد

با حضور محمد جعفر قائم‌پناه معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور، یک طرح مهم در بخش پتروشیمی عسلویه امروز رسماً افتتاح شد.

این پروژه که بخشی از زنجیره تکمیل صنایع پایین‌دستی و میان‌دستی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس محسوب می‌شود، با هدف افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت توان صادراتی کشور به بهره‌برداری رسید.

قائم‌پناه با اشاره به جایگاه راهبردی عسلویه در اقتصاد ملی، تأکید کرد: توسعه طرح‌های پتروشیمی نقشی اساسی در افزایش ارزش افزوده، کاهش خام‌فروشی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی دارد.

وی افزود: دولت با جدیت از طرح‌هایی حمایت می‌کند که بتوانند علاوه بر ارتقای تولید، زمینه اشتغال جوانان و رشد درآمدهای پایدار را فراهم کنند.