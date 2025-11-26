راهکارهای توسعه همکاری‌ آموزشی وکشاورزی خوزستان و میسان عراق بررسی‌ شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملایی هزاروندی مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان خوزستان ظهر امروز چهارشنبه در این نشست با تشریح ظرفیتهای آموزشی ادارهکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفهای به عنوان مرجع تخصصی مهارتآموزی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت میکند و مأموریت آن اجرای آموزشهای مبتنی بر مشاغل بر اساس استانداردهای مهارتی است. حدود ۷۰ درصد آموزشها عملی و کارمحور بوده و گواهینامههای صادره نیز به دلیل عضویت ایران در سازمان جهانی کار در بسیاری از کشورها مورد پذیرش است.
وی افزود: ۱۹ گروه مختلف از جمله دانشآموزان، دانشجویان، فارغالتحصیلان دانشگاهی، زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، افراد بهبود یافته از اعتیاد و کارجویان شهری و روستایی از خدمات ما بهرهمند میشوند. در استان خوزستان بیش از ۵۴ مرکز دولتی و حدود یک هزار و ۲۰۰ آموزشگاه آزاد فعال هستند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان با اشاره به ظرفیت «دیپلماسی مهارت» گفت: با توجه به اشتراکات فرهنگی و مرزی، امکان گسترش آموزشهای مهارتمحور میان دو استان خوزستان و میسان وجود دارد. ما آمادگی داریم متون آموزشی، مربیان و امکانات تخصصی را برای اجرای دورههای مشترک در اختیار طرف عراقی قرار دهیم.
ملایی هزاروندی همچنین به ظرفیت برگزاری المپیادهای ملی و جهانی مهارت اشاره کرد و افزود: شرکتکنندگان پس از طی دورههای مهارتی میتوانند در مسابقات استانی، ملی و حتی جهانی حضور یابند و این موضوع میتواند محور دیگری از همکاریهای مشترک باشد.
وی تأکید کرد: تجربه کشورهای توسعهیافته نشان داده کوتاهترین مسیر دستیابی به اشتغال پایدار، مهارتآموزی است. آمادگی داریم در راستای تقویت اشتغال و توسعه ظرفیتهای تخصصی، همکاری مؤثری با استان میسان عراق داشته باشیم.
در پایان این نشست، طرفین بر لزوم برنامهریزی برای اجرای دورههای مشترک آموزشی، تبادل تجربیات مهارتآموزی و توسعه همکاریهای آموزشی در حوزه صنایع کشاورزی و مسابقات ملی مهارت تأکید کردند.
