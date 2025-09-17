به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای و اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان با هدف ارتقای آموزش‌های مهارتی، تربیت نیروی انسانی ماهر و هم‌افزایی ظرفیت‌های آموزشی در اهواز به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با حضور شهرام ملایی هزاروندی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان و ناصر علی‌فر، مدیرکل آموزش و پرورش استان، منعقد شد و بر اساس آن، دو دستگاه متعهد شدند زمینه‌های مشترکی از جمله تدوین بسته‌های آموزشی اشتغال‌زا، برگزاری مسابقات مهارتی، بازنگری استانداردهای شایستگی و توسعه فرهنگ کارآفرینی را دنبال کنند.

ملایی هزاروندی در این خصوص اظهار کرد: این همکاری سه‌ساله فرصت مغتنمی برای استفاده از زیرساخت‌های مشترک، ارتقای کیفیت آموزش هنرستان‌ها و پاسخگویی بهتر به نیاز بازار کار خواهد بود.

به گفته مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان، در نشست مشترک با آموزش و پرورش مقرر شد چهار هنرستان جوار فنی و حرفه‌ای در شهرستان‌های باوی، لالی، اندیکا و منطقه عین‌دو اهواز راه‌اندازی شود.

ملایی هزاروندی تصریح کرد: هدف از ایجاد این مراکز، تقویت مهارت‌آموزی و فراهم کردن بستر مناسب برای تربیت نیروی کار ماهر در استان است. استفاده بهینه از فضاها و تجهیزات فنی و حرفه‌ای می‌تواند جهشی جدی در مهارت‌محور کردن آموزش‌های دانش‌آموزان ایجاد کند.