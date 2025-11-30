به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملایی هزاروندی عصر امروز یکشنبه در نشست هماندیشی مقامات اقتصادی خوزستان و میسان عراق در محل اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به ساختار مهارتمحور آموزشهای اداره کل فنی و حرفهای استان اظهار کرد: پیشنهاد میشود با استفاده از ظرفیت دیپلماسی مهارت، مراکز آموزشی مشترک و برنامههای مهارتی برای جوانان عراقی ایجاد شود.
وی، سازمان آموزش فنی و حرفهای را تنها نهاد آموزشی عضو سازمان جهانی کار عنوان کرد کرد و ادامه داد: گواهینامههای مهارتی این سازمان در کشورهای دیگر نیز معتبر است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان تصریح کرد: ۷۰ درصد آموزشها عملی و مبتنی بر نیاز مشاغل است و طیفی گسترده از حرفهها، از صنایع فنی تا مشاغل خانگی، در مراکز دولتی و خصوصی آموزش داده میشود.
ملایی یادآور شد: ۱۹ گروه مختلف اجتماعی از جمله دانشجویان، فارغالتحصیلان، کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و معتادان بهبودیافته، تحت پوشش این آموزشها قرار میگیرند و بیش از نیمی از فراگیران، فارغالتحصیل دانشگاهی هستند.
وی با تاکید بر اینکه خوزستان در توسعه دیپلماسی مهارت رتبه نخست کشور را دارد افزود: آمادگی داریم تا همکاریهای آموزشی و اشتغالمحور را با استان میسان توسعه دهیم.
به گفته مدیرکل اداره آموزش فنی و حرفهای خوزستان، ایجاد مراکز آموزشی در خاک عراق، برگزاری دورههای مهارتی ویژه مناطق مرزی و آمادهسازی نیروهای متخصص عراقی برای المپیادهای بینالمللی از ظرفیتهای عملی این همکاری است.
ملایی، کوتاهترین مسیر ایجاد اشتغال را آموزش فنی و حرفهای دانست و تصریح کرد: این همکاری میتواند نیازهای مهارتی بخش کشاورزی، خدمات و صنایع عراق را تأمین کند.
