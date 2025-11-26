به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی گندمی معاون فنی و عمرانی منطقه ۱۹ تهران گفت: در راستای ارتقای زیرساختهای حملونقل شهری و افزایش ایمنی مسیرهای پرتردد، عملیات بتنریزی جزیره میانی بزرگراه آزادگان آغاز شد.
وی گفت: این پروژه عمرانی با حجم بتنریزی معادل ۱۳۰ متر مکعب و پوشش سطحی به وسعت ۱۱۰۰ متر مربع در حال اجراست.
این مقام مسئول بیان داشت: هدف از اجرای این طرح، ساماندهی فضای میانی اتوبان، افزایش مقاومت سازهای و کاهش خطرات ناشی از تردد در این محور پرترافیک عنوان شده است. عملیات عمرانی با استفاده از مصالح استاندارد و رعایت اصول فنی انجام میشود تا دوام و کیفیت سازه در بلندمدت تضمین شد.
گندمی خاطر نشان کرد: با توجه به حجم بالای ترافیک در اتوبان آزادگان، اجرای پروژه با هماهنگی کامل میان نیروهای اجرایی و پلیس راهور صورت میگیرد تا کمترین اختلال در جریان عبور و مرور ایجاد شود.
نظر شما