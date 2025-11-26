به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی حاجیآباد، اظهار داشت: برداشت پنبه از مزارع شهرستان حاجیآباد در روزهای پایانی آبانماه آغاز شده است، این عملیات برداشت در مناطق خوشنآباد، طاشکوئیه و سرچاهان در حال انجام است.
وی ارقام کشت شده در این مزارع شامل ورامین، ساجدی، گلستان، الپیدا و بابیلون میباشد، افزود: محصول جمعآوری شده پس از برداشت برای ارسال به استانهای همجوار بارگیری میشود و بخشی از این بذور به عنوان بذر گواهیشده نگهداری خواهد شد.
شکاری از برنامهریزی لازم برای پشتیبانی فنی و بهبود عملکرد کشت در سال آینده خبر داد و اظهار کرد: با اجرای برنامههای فنی و آموزشی تلاش میکنیم بهرهوری مزارع پنبه افزایش یابد و کشاورزان بیشترین استفاده را از امکانات موجود ببرند.
