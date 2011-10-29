برداشت پنبه از مزارع ارزوئیه آغاز شد

مجید حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات برداشت پنبه در ارزوئیه گفت: هزار و 400 هکتار از مزارع این شهرستان تحت پوشش این عملیات قرار گرفته اند.

حبیبی زمان آغاز این طرح را 25 مهر ماه عنوان کرد و ابراز داشت: پیش بینی می شود کل عملیات برداشت تا اواخر آذر ماه پایان یابد که وش تولیدی به کارخانه پنبه پاک کنی استان کرمان حمل می شود.

وی میزان وش برداشت شده از هر هکتار را 2.5 تن عنوان کرد و افزود: طبق بررسی های صورت گرفته تا پایان فصل برداشت سه هزار و 250 تن وش در این شهرستان برداشت خواهد شد.

این مسئول همچنین از ثبت نام هزار و 500 متقاضی برای کسب مجوز مشاغل خانگی در ارزوئیه خبر داد و بیان داشت: این مشاغل در زمینه کشاورزی، پرورش طیور و حشرات، شیلات، خدمات کشاورزی، دامپروری، صنایع غذایی و بسته بندی محصولات هستند.

وی یادآور شد: ثبت نام متقاضیان همچنان ادامه دارد.

حبیبی با تاکید بر استفاده از آبیاری به شیوه نوین در بخش کشاورزی گفت: این امر سبب افزایش راندمان آبیاری و جلوگیری از هدررفت آب در مزارع می شود.

ارزوئیه یکی از مناطق حاصلخیز شهرستان بافت در استان کرمان است که قطب کشاورزی منطقه بعد از مناطق جنوبی کرمان محسوب می شود.