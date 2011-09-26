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۴ مهر ۱۳۹۰، ۸:۵۱

برداشت وش پنبه در علی آبادکتول آغاز شد

برداشت وش پنبه در علی آبادکتول آغاز شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: اولین برداشت محصول وش پنبه در مزارع علی آباد کتول در شرق گلستان آغاز شد.

علیرضا ابراهیمی، کارشناس مسئول دانه های روغنی جهادکشاورزی علی آباد کتول گفت: امسال بیش از هزار و 600 هکتار از مزارع این شهرستان به زیر کشت پنبه رفته است.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود بیش از سه هزار و 600 تن وش پنبه در منطقه تولید شود.

وی عنوا کرد: افزایش قیمت پنبه در سطح جهان تا 1300 تومان در هر کیلوگرم نسبت به سال گذشته باعث استقبال چشمگیر کشاورزان برای کشت این طلای سفید شد.

ابراهیمی گفت: قیمت پنبه امسال نسبت به سال قبل 180 درصد رشد داشته است.

این کارشناس بیان داشت: تولید وش علاوه بر اشتغالزایی برای روستاییان، کارخانجات پنبه پاک کنی کمالان و خاوردشت را فعالاتر می کند.

وی افزود: با این وضعیت مطلوب برای محصول پنبه، سال زراعی آینده، گرایش به کشت پنبه افزایش چشمگیری می یابد.

کد مطلب 1416692

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