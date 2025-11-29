تعزیرات حکومتی در ساختار امنیت روانی و اقتصادی کشور نقش فعال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاحیه دوره کارآموزی رؤسای شعب تعزیرات حکومتی سال ۱۴۰۴، با سخنرانی امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری برگزار شد.

وزیر دادگستری در آئین افتتاحیه دوره کارآموزی رؤسای شعب تعزیرات حکومتی سال ۱۴۰۴، مسئولیت رؤسای شعب تعزیرات حکومتی را فراتر از رسیدگی به پرونده‌های اداری برشمرد و گفت: شما در جایگاه قضاوت نشسته‌اید؛ جایگاهی که ارزش آن کمتر از جایگاه قاضی دادگستری نیست. باید قدردان این مسئولیت باشید زیرا فرصت انجام کاری خدایی به شما داده شده است.

رحیمی اظهار داشت: ضابطان قضائی سازمان صمت، اتاق اصناف، دستگاه‌های نظارتی و مراجع مرتبط، مسئولیت اصلی در نظارت بر بازار را به عهده دارند و سازمان تعزیرات پس از دریافت گزارش‌های تخلف، وظیفه برخورد قانونی با متخلفان را به عهده دارد.

وزیر دادگستری حساسیت افکار عمومی در خصوص عملکرد تعزیرات حکومتی را یادآور شد و افزود: انتظار مردم از سازمان تعزیرات حکومتی پس وصول گزارش گران‌فروشی یا تخلف، صدور احکام عادلانه، سریع و قاطع است، نگاه جامعه به نوع عملکرد شماست و آرامش بازار به تصمیمات شما گره خورده است.

وی همچنین به نقش چندلایه تعزیرات حکومتی در حفظ ثبات اقتصادی اشاره کرد و گفت: وظیفه تعزیرات صرفاً برخورد نیست، بلکه در ساختار امنیت روانی و اقتصادی کشور نقش فعال دارد. سیاست‌های کلان سازمان، عملکرد واحدهای استانی و حتی نحوه مدیریت در سطح شهرستان‌ها، در کاهش تنش در بازار و تقویت اعتماد عمومی مؤثر است.

رحیمی خاطر نشان کرد موفقیت در این مسیر نیازمند دقت، شجاعت، سلامت نفس و پایبندی کامل به قانون است: وقتی فردی برای رسیدگی به تخلف به شما مراجعه می‌کند، چشم انتظار عدالت است. نگاه شما باید بی‌طرف، رأی شما باید متقن و رفتار شما باید در شأن جایگاهی باشد که بر آن تکیه زده‌اید.

وی در پایان ضرورت تعامل هوشمندانه میان نهادهای نظارتی، دستگاه قضائی و سازمان تعزیرات را یادآور شد و گفت: هر چقدر این هماهنگی عمیق‌تر شود، بازار آرام‌تر، تخلف‌ها کمتر و اعتماد مردم بیشتر خواهد شد.