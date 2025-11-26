به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی اظهار کرد: قابلیت مشاوره با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در دستور کار قرار دارد.
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی کشور در نشست با کارکنان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، با بیان اینکه ضربات وارده به کیان خانواده، غیرقابل جبران است، خاطرنشان کرد: سند تحول قضائی در جهت تحکیم بنیان خانواده نیز خط مشی ترسیم کرده است.
ابراهیمی ضمن اشاره به حجم واردههای دادگاههای خانواده تشریح کرد: با اصلاح سامانه مسیر، از حجم ورودی دعاوی خانوادگی کاسته میشود.
در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: گاهاً اختلاف طرفین، سبب تشکیل پروندههای متعدد قضائی شده و بر تنشها میافزاید.
سید محمد موسوی با بیان اینکه «اگرچه طرح دعاوی همچون استرداد جهیزیه، تمکین و … منع قانونی ندارد، لکن سبب تزلزل بنیان خانواده و تشکیل پروندههای متعدد قضائی میشود» گفت: وجود اختلاف و تنش بین یک زن و شوهر، سبب تشکیل بیش از ۱۰۰ پرونده در محاکم قضائی استان چهارمحال و بختیاری شده است.
وی با بیان اینکه از دل خانوادههای پرتنش، فرزندان آسیبزننده و آسیبپذیر پدید میآید؛ اضافه کرد: زمانی که اختلاف بین زوجین به تنش منجر شود، پیامدهای نامطلوبی برای فرزندان به همراه دارد و آینده فرزندان را تحت تأثیر قرار میدهد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری تشریح کرد: برای کاهش شش عنوان خواستهی مهم در دعاوی خانوادگی طرحی جامع توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در حال نهایی شدن است.
گفتنی است سامانه مسیر از سوی قوه قضائیه، راه اندازی شده، تا فرایند تشکیل پرونده و اخذ نوبت مشاوره، برای دعاوی حقوقی، نظیر طلاق، استرداد جهیزیه، نفقه و … به صورت برخط صورت گیرد.
