به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در ستاد تنظیم بازار استان یزد با تاکید بر ضرورت نظارت دقیق بر بازارهای استان اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص و ملتهب بازارها، مسئله نظارت به عنوان یک تشکیلات مستقل و مدیریت شده ساماندهی شود.

وی با بیان اینکه نظارت بر بازارهای استان باید با خروجی و نتیجه مطلوب همراه باشد گفت: گران فروشی، کم فروشی و اقدامات برخی از اصناف موجب نارضایتی شهروندان استان شده و در راستای ساماندهی این حوزه نظارت بیشتر راهگشا خواهد بود.

بابایی در ادامه تصریح کرد: ناظران سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف استان با برگزاری نشست هماهنگی، نسبت به ارائه طرح‌هایی در راستای تقویت نظارت بر بازار اقدام کنند.

استاندار یزد همچنین بر ضرورت تأمین حقوق و مزایای ناظران و بازرسان بازارها و پرداختی به موقع و کافی به آنان در راستای عملکرد بهتر در جهت نظارت دقیق بر بازارهای استان تاکید کرد.

وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از ایجاد ساختار جدید در حوزه نظارت بر بازار گفت: دستگاه‌های متولی با بهره‌گیری از نیروهای مازاد و بضاعت موجود نسبت به تقویت نظارت بر بازارهای استان اقدام و بخشی از ظرفیت خود را در جهت تشدید نظارت‌ها استفاده کنند.

بابایی با اشاره به لزوم اجرای دقیق مصوبات پیشین کارگروه تنظیم بازار استان عنوان کرد: خوشبختانه در آبان ماه امسال استان یزد با ۴ میلیون قطعه جوجه ریزی در رتبه دوم کشور و جزو استان‌های ارزان در قیمت گوشت مرغ قرار گرفت.

وی در ادامه به گزارش تأمین میوه تنظیم بازاری شب عید در استان اشاره و تصریح کرد: در این راستا بیش از ۱۸۵ تن سیب زرد سمیرم در انبارهای استان ذخیره شده که تا مهلت مقرر به ۳۰۰ تن خواهد رسید.

استاندار یزد در همین راستا ادامه داد: همچنین جهت ذخیره سازی ۶۵۰ تن پرتقال اقدامات لازم انجام و منابع مالی توسط بانک کشاورزی تأمین خواهد شد تا دغدغه‌ای نسبت به تأمین میوه تنظیم بازاری شب عید شهروندان وجود نداشته باشد.

عالی‌ترین مقام اجرایی استان یزد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فعالیت ۲۰۰ سکوی تنظیم بازار در سطح استان خاطرنشان کرد: تخفیف‌های مالیاتی برای این سکوها پس از ارزیابی فرمانداری‌های شهرستان‌ها اعمال خواهد شد.