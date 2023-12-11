ایجاد بازار عرضه مرغ و گوشت در شهرهای اقماری کرج برای «شب یلدا»

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی رمضانی پس از بازدید میدانی از بازارچه روز پردیسان کرج با تشکیل جلسه تنظیم بازار شهرستان دستور داد تا تیم‌های سازمان تعزیرات، دامپزشکی و مراکز بهداشت غرب و شرق برای تشدید نظارت بر بهداشت دام و طیور عرضه شده در بازار اقدامات لازم را به عمل آورند.

فرماندار کرج با دریافت گزارشی از میزان ذخایر گوشت و مرغ در سطح بازار شهرستان، ضابطه‌مندسازی در روند توزیع و عرضه کالاهای اساسی را مورد تاکید قرار داد و گفت: مسؤولان امر به زنجیره تولید، تأمین و عرضه پایبند باشند و بدانند که هرگونه خروج از این چرخه تخلف محسوب می‌شود و با خاطیان امر برابر قانون اقدام لازم صورت می‌گیرد.

معاون استاندار البرز همچنین با اشاره به فرا رسیدن ایام شب یلدا و افزایش مراجعات مردم به روز بازارها و مراکز خرید نیز بیان کرد: علاوه بر مرکز استان در شهرهای اقماری کرج نیز بازار روزهایی برای عرضه مرغ و گوشت تنظیم بازاری توسط شهرداری‌ها به فوریت دایر شود.

وی گفت: پیش بینی لازم برای تأمین مرغ و گوشت مازاد از استان‌های معین صورت بگیرد و اگر نیاز باشد شخصاً برای تأمین از استان‌های مجاور پیگیری خواهم کرد.

فرماندار کرج در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ایام فاطمیه بیان کرد: تمهیدات لازم اندیشیده شود تا سهمیه لازم به مساجد، هیأت‌ها و موکب‌ها در این ایام توسط جهاد کشاورزی اختصاص پیدا کند.

رمضانی همچنین دستور داد تا بخشی از مرغ و گوشت تنظیم بازاری در تعدادی از فروشگاه‌های واقع در محلات هدف طرح قرارگاه اجتماعی استان توزیع شود تا مردم ساکن در مناطق کم برخوردار ایام شب یلدا با قیمت مناسب و تنظیم بازاری بتوانند اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: به لحاظ اعتماد مردم به روز بازارها کمیت و کیفیت در عرضه کالاهای اساسی باید مورد توجه مباشران و سازمان میادین میوه و تره بار قرار بگیرد.

فرماندار کرج گفت: ماهیت سازمان ساماندهی مشاغل شهری ساماندهی دستفروشان است تا با کمترین هزینه بهترین خدمت به مردم ارائه شود بنابراین انتظار می‌رود با مدیریت صحیح در این حوزه دست دلالان و سودجویان از بازار برای فروش با سودبالا کوتاه شود.

بنابر گزارش رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کرج، ظرف ۲۰ روز اخیر حدود ۱۲۵ تُن مرغ گرم با قیمت مصوب در فروشگاه‌های مصوب توزیع شده است. همچنین ۲۵۰ تُن گوشت قرمز نیز در همین بازه زمانی با قیمت تنظیم بازاری توزیع گردیده است.