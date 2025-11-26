تحولات مدیریتی در دانشگاه آزاد کلید خورد؛ تغییر و ابقای برخی معاونان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی دکتر حامد افشاری را به عنوان سرپرست معاونت تحقیقات فناوری ونوآوری دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد. همچنین رنجبر طی حکمی جداگانه محمود هاشمی را به عنوان سرپرست معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه‌ای جداگانه از زحمات مجید مشکینی معاون سابق تحقیقات فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی قدردانی کرد.

رنجبر همچنین طی نامه‌ای جداگانه با توجه به اتمام مأموریت محمد هادی همایون معاون سابق علوم انسانی هنر دانشگاه آزاد اسلامی از زحمات و تلاش‌های وی قدردانی کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین طی حکمی دکتر علیرضا لادن مقدم را به عنوان سرپرست معاونت علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

علیرضا لادن مقدم با دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری کشاورزی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی است که پیش از این دارای سوابقی ازجمله رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و معاون آموزش‌های فنی و حرفه‌ای سازمان سما بوده است.

همچنین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه‌ای جداگانه از زحمات دکتر محمد علی نادی معاون سابق علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی قدردانی کرد.

در ادامه این انتصابات رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نامه‌ای سودابه سلیمانی را به سمت «معاون علوم، مهندسی و کشاورزی» منصوب کرد.

در حکم دیگری دکتر ایمان عطارزاده به عنوان «رئیس مرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمی دانشگاه» منصوب شد.

رنجبر همچنین طی احکام جداگانه ای سید رسول موسوی را در سمت «معاون بین‌الملل و امور دانشجویان غیرایرانی»، داریوش جاوید را در سمت «معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه»، فرزاد جهان‌بین را در سمت «معاون فرهنگی و دانشجویی» ابقاء کرد.

وی همچنین طی دو حکم جداگانه سعید آزادیان را در جایگاه «رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه» و «دبیر شورای گسترش، آمایش، برنامه‌ریزی و کارآفرینی دانشگاه» ابقاء کرد.

در ادامه این انتصابات حامد حسن‌پور در سمت «رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه» ابقاء شد.