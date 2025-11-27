موج جدید انتصابات در دانشگاه آزاد؛ مدیران ستادی و استانی تغییر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، با صدور احکام جدید در دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه‌ای از انتصاب‌ها در سطح ستاد مرکزی و واحدهای دانشگاهی انجام شد.

عنایت‌الله ملکی‌تبار، مشاور و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط‌عمومی دانشگاه، طی احکامی هوشنگ هندی را به‌عنوان «مدیرکل امور دفتری حوزه ریاست» و رضا سیفی را به‌عنوان «مدیر امور دفتری (اداره کل)» منصوب کرد. همچنین از محمدعلی براتی به‌دلیل خدمات وی در مسئولیت «مدیر دفتر ریاست دانشگاه» و از محسن ظهوری در سمت «مدیرکل امور دفتری حوزه ریاست» قدردانی شد.

در ادامه این تغییرات مدیریتی، بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، طی حکمی علیرضا مرادی را به‌عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان منصوب کرد. پیش از این، لادن ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان را برعهده داشت.

براساس حکم دیگری از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، سجاد صداقت نیز به‌عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس منصوب شد. پیش از وی، حامد افشاری مسئولیت ریاست واحد شهرقدس را برعهده داشت.