۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

موج جدید انتصابات در دانشگاه آزاد؛ مدیران ستادی و استانی تغییر کردند

با صدور احکام جداگانه از سوی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، جمعی از مدیران ستادی حوزه ریاست و همچنین سرپرستان دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان و واحد شهرقدس منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، با صدور احکام جدید در دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه‌ای از انتصاب‌ها در سطح ستاد مرکزی و واحدهای دانشگاهی انجام شد.

عنایت‌الله ملکی‌تبار، مشاور و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط‌عمومی دانشگاه، طی احکامی هوشنگ هندی را به‌عنوان «مدیرکل امور دفتری حوزه ریاست» و رضا سیفی را به‌عنوان «مدیر امور دفتری (اداره کل)» منصوب کرد. همچنین از محمدعلی براتی به‌دلیل خدمات وی در مسئولیت «مدیر دفتر ریاست دانشگاه» و از محسن ظهوری در سمت «مدیرکل امور دفتری حوزه ریاست» قدردانی شد.

در ادامه این تغییرات مدیریتی، بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، طی حکمی علیرضا مرادی را به‌عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان منصوب کرد. پیش از این، لادن ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان را برعهده داشت.

براساس حکم دیگری از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، سجاد صداقت نیز به‌عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس منصوب شد. پیش از وی، حامد افشاری مسئولیت ریاست واحد شهرقدس را برعهده داشت.

شبنم درخشان

    نظرات

    • IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      3 0
      پاسخ
      موج کجا بود برادر...سه چهار تا انتصاب فقط
    • قاسم یاراحمدی IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      2 0
      پاسخ
      این انتصابات دردی را دوا نمی‌کند اصل مطلب این است که در حق کارکنان ظلم اکبر شده. حتا برای ما بیمه بیکاری هم واریز نشده و تو هیچ اداره ای هم حق شکایت نداریم و حقوق خیلی پایین است
    • غلامعباس IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 1
      پاسخ
      لطفا فکری به حال انبوه دانشجویان دکتری مانده پشت سد پیش دفاع من درآوردی کنید و این معضل را بردارید . در کدام دانشگاه معتبر دولتی این قشقرق را می بینید؟ ای مال دوران کرونا بود و تمام شد رفت پس لطفا زودتر جمعش کنید تا دانشجوهای دکتری در واحد خودشان دفاع کنتد و با این همه هزینه مالی ، اینگونه سرگشته نمانند.سپاس

